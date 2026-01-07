Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона
В Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона
В Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона - 07.01.2026, ПРАЙМ
В Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона
Военная операция США против Венесуэлы будет иметь последствия не только для страны, но и для всей Латинской Америки и Карибского бассейна, поделился мнением с... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T15:46+0300
2026-01-07T15:59+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_8e7f01f25561093943e3b4d41b6b0e34.jpg
КАРАКАС, 7 янв - ПРАЙМ. Военная операция США против Венесуэлы будет иметь последствия не только для страны, но и для всей Латинской Америки и Карибского бассейна, поделился мнением с РИА Новости депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Анхель Родригес. "Последствия этой акции США затронут не только Венесуэлу - это военное вторжение будет иметь весьма деликатные последствия для всего латиноамериканского и карибского континента", - сказал Родригес. По словам парламентария, Соединённые Штаты силовой акцией против Венесуэлы стремятся закрепить своё господство на континенте и превратить произошедшее в показательный пример для других стран. "Правительства - это одно, и совсем другое - народы, их общественные организации, политические партии. В латиноамериканском политическом пространстве уже формируется достаточно чёткая и позитивная реакция неприятия североамериканского военного вторжения, блокады Карибского бассейна и дестабилизации, которую создаёт военное присутствие на территории, официально провозглашённой зоной мира", - добавил собеседник агентства. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Мировая экономика, Общество , ВЕНЕСУЭЛА, США, Нью-Йорк, Николас Мадуро, МИД, ООН
15:46 07.01.2026 (обновлено: 15:59 07.01.2026)
 
В Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона

Депутат Родригес: последствия удара США по Венесуэле затронут весь регион

© Фото : соцсетиАтака США на Каракас
Атака США на Каракас - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Атака США на Каракас
© Фото : соцсети
КАРАКАС, 7 янв - ПРАЙМ. Военная операция США против Венесуэлы будет иметь последствия не только для страны, но и для всей Латинской Америки и Карибского бассейна, поделился мнением с РИА Новости депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Анхель Родригес.
"Последствия этой акции США затронут не только Венесуэлу - это военное вторжение будет иметь весьма деликатные последствия для всего латиноамериканского и карибского континента", - сказал Родригес.
По словам парламентария, Соединённые Штаты силовой акцией против Венесуэлы стремятся закрепить своё господство на континенте и превратить произошедшее в показательный пример для других стран.
"Правительства - это одно, и совсем другое - народы, их общественные организации, политические партии. В латиноамериканском политическом пространстве уже формируется достаточно чёткая и позитивная реакция неприятия североамериканского военного вторжения, блокады Карибского бассейна и дестабилизации, которую создаёт военное присутствие на территории, официально провозглашённой зоной мира", - добавил собеседник агентства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Мировая экономикаОбществоВЕНЕСУЭЛАСШАНью-ЙоркНиколас МадуроМИДООН
 
 
Заголовок открываемого материала