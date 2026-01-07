Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергосеть Венесуэлы требует модернизации, заявили в США - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260107/venesuela-866280547.html
Энергосеть Венесуэлы требует модернизации, заявили в США
Энергосеть Венесуэлы требует модернизации, заявили в США - 07.01.2026, ПРАЙМ
Энергосеть Венесуэлы требует модернизации, заявили в США
Министерство энергетики США выступило с утверждением, что энергосеть Венесуэлы изношена после многих лет неэффективного управления, пообещав, что Соединенные... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T21:57+0300
2026-01-07T21:57+0300
сша
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/32/841873240_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_92492189d98cf008589a69acac6295eb.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Министерство энергетики США выступило с утверждением, что энергосеть Венесуэлы изношена после многих лет неэффективного управления, пообещав, что Соединенные Штаты будут работать над ее улучшением. "Электроэнергетическая сеть Венесуэлы находится в плачевном состоянии и уязвима после многих лет социалистического бесхозяйственности, коррупции и плохого технического обслуживания. В масштабах всей страны производство электроэнергии сократилось более чем на 30% из-за значительного недостатка финансирования и коррупционных, неадекватных методов эксплуатации и технического обслуживания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Минэнерго США добавило, что Вашингтон будет работать над улучшением и модернизацией энергетической инфраструктуры Венесуэлы. "Мы будем работать над улучшением электроэнергетической сети, которая имеет решающее значение для увеличения добычи нефти, расширения экономических возможностей и повышения качества жизни венесуэльского народа", - отметили в ведомстве. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
https://1prime.ru/20260107/neft-866279061.html
сша
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/32/841873240_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_f2f1bfa24e49f6a0c748de73322050ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп
США, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро, Дональд Трамп
21:57 07.01.2026
 
Энергосеть Венесуэлы требует модернизации, заявили в США

Минэнерго США: энергосеть Венесуэлы изношена и требует модернизации

© РИА Новости . Дмитрий Знаменский | Перейти в медиабанкКаракас
Каракас - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Каракас. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Министерство энергетики США выступило с утверждением, что энергосеть Венесуэлы изношена после многих лет неэффективного управления, пообещав, что Соединенные Штаты будут работать над ее улучшением.
"Электроэнергетическая сеть Венесуэлы находится в плачевном состоянии и уязвима после многих лет социалистического бесхозяйственности, коррупции и плохого технического обслуживания. В масштабах всей страны производство электроэнергии сократилось более чем на 30% из-за значительного недостатка финансирования и коррупционных, неадекватных методов эксплуатации и технического обслуживания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Минэнерго США добавило, что Вашингтон будет работать над улучшением и модернизацией энергетической инфраструктуры Венесуэлы.
"Мы будем работать над улучшением электроэнергетической сети, которая имеет решающее значение для увеличения добычи нефти, расширения экономических возможностей и повышения качества жизни венесуэльского народа", - отметили в ведомстве.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть
20:42
 
СШАВЕНЕСУЭЛАНиколас МадуроДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала