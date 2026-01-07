https://1prime.ru/20260107/venesuela-866280547.html

Энергосеть Венесуэлы требует модернизации, заявили в США

Энергосеть Венесуэлы требует модернизации, заявили в США - 07.01.2026, ПРАЙМ

Энергосеть Венесуэлы требует модернизации, заявили в США

Министерство энергетики США выступило с утверждением, что энергосеть Венесуэлы изношена после многих лет неэффективного управления, пообещав, что Соединенные... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T21:57+0300

2026-01-07T21:57+0300

2026-01-07T21:57+0300

сша

венесуэла

николас мадуро

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84187/32/841873240_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_92492189d98cf008589a69acac6295eb.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Министерство энергетики США выступило с утверждением, что энергосеть Венесуэлы изношена после многих лет неэффективного управления, пообещав, что Соединенные Штаты будут работать над ее улучшением. "Электроэнергетическая сеть Венесуэлы находится в плачевном состоянии и уязвима после многих лет социалистического бесхозяйственности, коррупции и плохого технического обслуживания. В масштабах всей страны производство электроэнергии сократилось более чем на 30% из-за значительного недостатка финансирования и коррупционных, неадекватных методов эксплуатации и технического обслуживания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Минэнерго США добавило, что Вашингтон будет работать над улучшением и модернизацией энергетической инфраструктуры Венесуэлы. "Мы будем работать над улучшением электроэнергетической сети, которая имеет решающее значение для увеличения добычи нефти, расширения экономических возможностей и повышения качества жизни венесуэльского народа", - отметили в ведомстве. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

https://1prime.ru/20260107/neft-866279061.html

сша

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп