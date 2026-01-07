Энергосеть Венесуэлы требует модернизации, заявили в США
Каракас. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Министерство энергетики США выступило с утверждением, что энергосеть Венесуэлы изношена после многих лет неэффективного управления, пообещав, что Соединенные Штаты будут работать над ее улучшением.
"Электроэнергетическая сеть Венесуэлы находится в плачевном состоянии и уязвима после многих лет социалистического бесхозяйственности, коррупции и плохого технического обслуживания. В масштабах всей страны производство электроэнергии сократилось более чем на 30% из-за значительного недостатка финансирования и коррупционных, неадекватных методов эксплуатации и технического обслуживания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"Мы будем работать над улучшением электроэнергетической сети, которая имеет решающее значение для увеличения добычи нефти, расширения экономических возможностей и повышения качества жизни венесуэльского народа", - отметили в ведомстве.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.