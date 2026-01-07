https://1prime.ru/20260107/vertolet-866272702.html
В Пермском крае частный вертолет упал на территории парка отдыха
ПЕРМЬ, 7 янв — ПРАЙМ. Двухместный частный вертолёт упал на территории парка отдыха в Бардымском районе Пермского края, подтвердил РИА Новости представитель базы отдыха. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что двухместный частный вертолёт упал на территории "Ашатли-парка" в Бардымском районе. Указывалось, что пилот погиб, находившийся на борту пассажир выжил и госпитализирован. "Да, это так (двухместный частный вертолёт, действительно, упал на территории парка - ред.), - сказал представитель базы отдыха "Ашатли-парк".
