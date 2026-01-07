Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пермском крае частный вертолет упал на территории парка отдыха - 07.01.2026
В Пермском крае частный вертолет упал на территории парка отдыха
В Пермском крае частный вертолет упал на территории парка отдыха - 07.01.2026, ПРАЙМ
В Пермском крае частный вертолет упал на территории парка отдыха
Двухместный частный вертолёт упал на территории парка отдыха в Бардымском районе Пермского края, подтвердил РИА Новости представитель базы отдыха. | 07.01.2026, ПРАЙМ
ПЕРМЬ, 7 янв — ПРАЙМ. Двухместный частный вертолёт упал на территории парка отдыха в Бардымском районе Пермского края, подтвердил РИА Новости представитель базы отдыха. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что двухместный частный вертолёт упал на территории "Ашатли-парка" в Бардымском районе. Указывалось, что пилот погиб, находившийся на борту пассажир выжил и госпитализирован. "Да, это так (двухместный частный вертолёт, действительно, упал на территории парка - ред.), - сказал представитель базы отдыха "Ашатли-парк".
россия, общество , пермский край
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Пермский край
14:40 07.01.2026 (обновлено: 15:10 07.01.2026)
 
В Пермском крае частный вертолет упал на территории парка отдыха

В Пермском крае в парке отдыха упал двухместный частный вертолет

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха Ашатли-парк в Пермском крае - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
© РИА Новости . МЧС РФ
ПЕРМЬ, 7 янв — ПРАЙМ. Двухместный частный вертолёт упал на территории парка отдыха в Бардымском районе Пермского края, подтвердил РИА Новости представитель базы отдыха.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что двухместный частный вертолёт упал на территории "Ашатли-парка" в Бардымском районе. Указывалось, что пилот погиб, находившийся на борту пассажир выжил и госпитализирован.
"Да, это так (двухместный частный вертолёт, действительно, упал на территории парка - ред.), - сказал представитель базы отдыха "Ашатли-парк".
 
