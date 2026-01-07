https://1prime.ru/20260107/vertolet-866272826.html
В Пермском крае при крушении частного вертолета погибли два человека
ПЕРМЬ, 7 янв — ПРАЙМ. Два человека погибли при крушении частного вертолёта в Бардымском районе Пермского края, сообщило ГУМЧС России по региону. Ранее представитель "Ашатли-парк" рассказал РИА Новости, что двухместный частный вертолёт упал на территории парка отдыха в Бардымском районе. "Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Пермском крае. В Бардымском районе произошло падение частного вертолета на территории базы отдыха "Ашатли-парк". К сожалению, в результате крушения вертолета погибли 2 человека", - говорится в сообщении ГУМЧС. Уточняется, что на земле разрушений нет. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено порядка 40 человек и 14 единиц техники.
