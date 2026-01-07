Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пермском крае при крушении частного вертолета погибли два человека - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260107/vertolet-866272826.html
В Пермском крае при крушении частного вертолета погибли два человека
В Пермском крае при крушении частного вертолета погибли два человека - 07.01.2026, ПРАЙМ
В Пермском крае при крушении частного вертолета погибли два человека
Два человека погибли при крушении частного вертолёта в Бардымском районе Пермского края, сообщило ГУМЧС России по региону. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T14:47+0300
2026-01-07T15:15+0300
происшествия
россия
пермский край
мчс
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/07/866273538_0:0:2728:1535_1920x0_80_0_0_a9d9e509db6a502e6b7f6a47f7f6ea0e.jpg
ПЕРМЬ, 7 янв — ПРАЙМ. Два человека погибли при крушении частного вертолёта в Бардымском районе Пермского края, сообщило ГУМЧС России по региону. Ранее представитель "Ашатли-парк" рассказал РИА Новости, что двухместный частный вертолёт упал на территории парка отдыха в Бардымском районе. "Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Пермском крае. В Бардымском районе произошло падение частного вертолета на территории базы отдыха "Ашатли-парк". К сожалению, в результате крушения вертолета погибли 2 человека", - говорится в сообщении ГУМЧС. Уточняется, что на земле разрушений нет. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено порядка 40 человек и 14 единиц техники.
https://1prime.ru/20251204/sk-865215636.html
пермский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/07/866273538_0:0:2429:1822_1920x0_80_0_0_4b2c5ba9c7dffed091d8e1341a25c185.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пермский край, мчс, воздушный транспорт
Происшествия, РОССИЯ, Пермский край, МЧС, Воздушный транспорт
14:47 07.01.2026 (обновлено: 15:15 07.01.2026)
 
В Пермском крае при крушении частного вертолета погибли два человека

Два человека погибли при крушении частного вертолета в Бардымском районе Пермского края

© РИА Новости . МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха Ашатли-парк в Пермском крае - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости . МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕРМЬ, 7 янв — ПРАЙМ. Два человека погибли при крушении частного вертолёта в Бардымском районе Пермского края, сообщило ГУМЧС России по региону.
Ранее представитель "Ашатли-парк" рассказал РИА Новости, что двухместный частный вертолёт упал на территории парка отдыха в Бардымском районе.
"Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Пермском крае. В Бардымском районе произошло падение частного вертолета на территории базы отдыха "Ашатли-парк". К сожалению, в результате крушения вертолета погибли 2 человека", - говорится в сообщении ГУМЧС.
Уточняется, что на земле разрушений нет. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено порядка 40 человек и 14 единиц техники.
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
СК назвал предварительные причины жесткой посадки вертолета под Уфой
4 декабря 2025, 17:07
 
ПроисшествияРОССИЯПермский крайМЧСВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала