В Британии сообщили Киеву тревожные новости о мирных переговорах
В Британии сообщили Киеву тревожные новости о мирных переговорах - 07.01.2026, ПРАЙМ
В Британии сообщили Киеву тревожные новости о мирных переговорах
Великобритания способна обеспечить присутствие своих войск на Украине лишь на короткий срок после возможного мирного соглашения, заявил экс-глава Минобороны Бэн | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T23:45+0300
2026-01-07T23:45+0300
2026-01-07T23:45+0300
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Великобритания способна обеспечить присутствие своих войск на Украине лишь на короткий срок после возможного мирного соглашения, заявил экс-глава Минобороны Бэн Уоллес, его слова приводит The Telegraph."Это возможно лишь на очень короткое время. Из трех стран — Германии, Франции и Британии — только Германия реально увеличивает оборонные расходы", — отметил он.Уоллес подчеркнул, что все договоренности зависят от того, состоится ли прекращение огня.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
