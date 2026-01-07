Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии сообщили Киеву тревожные новости о мирных переговорах - 07.01.2026, ПРАЙМ
В Британии сообщили Киеву тревожные новости о мирных переговорах
В Британии сообщили Киеву тревожные новости о мирных переговорах - 07.01.2026, ПРАЙМ
В Британии сообщили Киеву тревожные новости о мирных переговорах
Великобритания способна обеспечить присутствие своих войск на Украине лишь на короткий срок после возможного мирного соглашения, заявил экс-глава Минобороны Бэн | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T23:45+0300
2026-01-07T23:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Великобритания способна обеспечить присутствие своих войск на Украине лишь на короткий срок после возможного мирного соглашения, заявил экс-глава Минобороны Бэн Уоллес, его слова приводит The Telegraph."Это возможно лишь на очень короткое время. Из трех стран — Германии, Франции и Британии — только Германия реально увеличивает оборонные расходы", — отметил он.Уоллес подчеркнул, что все договоренности зависят от того, состоится ли прекращение огня.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
23:45 07.01.2026
 
В Британии сообщили Киеву тревожные новости о мирных переговорах

Уоллес: Лондон не готов к долгосрочному военному присутствию на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Великобритания способна обеспечить присутствие своих войск на Украине лишь на короткий срок после возможного мирного соглашения, заявил экс-глава Минобороны Бэн Уоллес, его слова приводит The Telegraph.
"Это возможно лишь на очень короткое время. Из трех стран — Германии, Франции и Британии — только Германия реально увеличивает оборонные расходы", — отметил он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
"Полное поражение". На Западе признали тяжелое положение Украины
Вчера, 23:44
Уоллес подчеркнул, что все договоренности зависят от того, состоится ли прекращение огня.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
На Западе забили тревогу после сигнала Москвы
Вчера, 23:40
 
