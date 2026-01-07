"Просто раздавлены". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ
Дэвис: большинство украинских бойцов отправляют в бой без подготовки
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. У Киева осталось лишь несколько подразделений, которые проходят подготовку перед отправкой на фронт, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
"Их крайне мало. Большинство людей, отправляемых в города, которые пали в последние месяцы, — это необученные люди, фактически пушечное мясо", — сказал он.
По его словам, такие бойцы оказываются "просто раздавлены и измельчены" из-за отсутствия навыков и подготовки.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.