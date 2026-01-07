Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просто раздавлены". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260107/vsu-866284323.html
"Просто раздавлены". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ
"Просто раздавлены". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ - 07.01.2026, ПРАЙМ
"Просто раздавлены". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ
У Киева осталось лишь несколько подразделений, которые проходят подготовку перед отправкой на фронт, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T23:54+0300
2026-01-07T23:54+0300
украина
киев
сша
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_049e681c6ffd2cc27ad878841eb28253.jpg
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. У Киева осталось лишь несколько подразделений, которые проходят подготовку перед отправкой на фронт, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис."Их крайне мало. Большинство людей, отправляемых в города, которые пали в последние месяцы, — это необученные люди, фактически пушечное мясо", — сказал он.По его словам, такие бойцы оказываются "просто раздавлены и измельчены" из-за отсутствия навыков и подготовки.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
https://1prime.ru/20260107/voyska-866283841.html
https://1prime.ru/20260107/konflikt-866284002.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cecf40cda2b37be71a8fbebd43e9c09c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, сша, всу
УКРАИНА, Киев, США, ВСУ
23:54 07.01.2026
 
"Просто раздавлены". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ

Дэвис: большинство украинских бойцов отправляют в бой без подготовки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. У Киева осталось лишь несколько подразделений, которые проходят подготовку перед отправкой на фронт, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
"Их крайне мало. Большинство людей, отправляемых в города, которые пали в последние месяцы, — это необученные люди, фактически пушечное мясо", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
В Британии сообщили Киеву тревожные новости о мирных переговорах
Вчера, 23:45
По его словам, такие бойцы оказываются "просто раздавлены и измельчены" из-за отсутствия навыков и подготовки.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Зеленский сделал новое заявление о сроках окончания конфликта
Вчера, 23:46
 
УКРАИНАКиевСШАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала