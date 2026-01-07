https://1prime.ru/20260107/vsu-866284323.html

"Просто раздавлены". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ

"Просто раздавлены". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ - 07.01.2026, ПРАЙМ

"Просто раздавлены". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ

У Киева осталось лишь несколько подразделений, которые проходят подготовку перед отправкой на фронт, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. | 07.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. У Киева осталось лишь несколько подразделений, которые проходят подготовку перед отправкой на фронт, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис."Их крайне мало. Большинство людей, отправляемых в города, которые пали в последние месяцы, — это необученные люди, фактически пушечное мясо", — сказал он.По его словам, такие бойцы оказываются "просто раздавлены и измельчены" из-за отсутствия навыков и подготовки.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.

