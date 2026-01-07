https://1prime.ru/20260107/zapad-866280872.html

На Западе сделали заявление о надвигающейся войне за ресурсы

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Государства стремятся обеспечить себе доступ к критическим ресурсам до того, как крах мировой экономики может спровоцировать глобальный конфликт, сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. "Вам необходимо понимать геополитическую игру, в которую мы вступили. Мы боремся за обеспечение доступа к критически важным резервам до того, как крах мировой экономики может привести к глобальному конфликту", — написал он. По мнению специалиста, единственной крупной и самодостаточной державой является Россия. Китай на протяжении более десяти лет обеспечивает себя этими ресурсами, тогда как США "лишь недавно очнулись". Европа, как отметил Малинен, фактически оказалась в сложной ситуации. В ночь на субботу в Каракасе произошли взрывы. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска нанесли масштабные удары по Каракасу, после чего президента Николаса Мадуро и его жену задержали и вывезли за границу. Генпрокурор Памела Бонди отметила, что венесуэльский лидер вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков. В Венесуэле, где временно исполняющей обязанности главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью агрессии США получение контроля над нефтяными и минеральными ресурсами. Издание Politico, ссылаясь на американского чиновника, сообщило, что США требуют от Родригес осуществления ряда действий в интересах Вашингтона, включая остановку продаж нефти конкурентам Соединенных Штатов.

