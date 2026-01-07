Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Коллективное безумие". На Западе оценили саммит союзников Киева - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260107/zapros-866283226.html
"Коллективное безумие". На Западе оценили саммит союзников Киева
"Коллективное безумие". На Западе оценили саммит союзников Киева - 07.01.2026, ПРАЙМ
"Коллективное безумие". На Западе оценили саммит союзников Киева
Запросы "коалиции желающих" к США о гарантиях безопасности для войск на Украине выглядят странно, особенно на фоне заявлений о Гренландии, пишет UnHerd. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T23:37+0300
2026-01-07T23:37+0300
мировая экономика
сша
украина
киев
дональд трамп
ес
нато
politico
джаред кушнер
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Запросы "коалиции желающих" к США о гарантиях безопасности для войск на Украине выглядят странно, особенно на фоне заявлений о Гренландии, пишет UnHerd."Если зависимость Европы от США по Украине вынудит ее смириться с тем, что Соединенные Штаты захватят территорию государства — члена НАТО, унижение будет столь глубоким, что само представление о Европе как глобальном игроке исчезнет", — отмечается в статье.Автор считает, что ради сохранения американской защиты Евросоюзу пришлось бы признать право США забирать "любой участок земли, который они захотят"."Некомпетентность европейских политиков и дипломатов последних десятилетий делает происходящее неудивительным. Будущие поколения, вероятно, назовут это коллективным безумием", — резюмирует он.Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней также приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, союзники Киева договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Позднее Politico сообщило, что США отказались подписывать совместное коммюнике.
https://1prime.ru/20260107/bezhentsy-866283067.html
https://1prime.ru/20260107/usloviya-866282916.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, украина, киев, дональд трамп, ес, нато, politico, джаред кушнер, стив уиткофф
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, Politico, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф
23:37 07.01.2026
 
"Коллективное безумие". На Западе оценили саммит союзников Киева

UnHerd: запрос ЕС к США о гарантиях безопасности для Киева выглядит нелогично

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Запросы "коалиции желающих" к США о гарантиях безопасности для войск на Украине выглядят странно, особенно на фоне заявлений о Гренландии, пишет UnHerd.
"Если зависимость Европы от США по Украине вынудит ее смириться с тем, что Соединенные Штаты захватят территорию государства — члена НАТО, унижение будет столь глубоким, что само представление о Европе как глобальном игроке исчезнет", — отмечается в статье.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало бурную реакцию в Германии
Вчера, 23:07
Автор считает, что ради сохранения американской защиты Евросоюзу пришлось бы признать право США забирать "любой участок земли, который они захотят".
"Некомпетентность европейских политиков и дипломатов последних десятилетий делает происходящее неудивительным. Будущие поколения, вероятно, назовут это коллективным безумием", — резюмирует он.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней также приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, союзники Киева договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Позднее Politico сообщило, что США отказались подписывать совместное коммюнике.
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
На Западе обнародовали условия США для Венесуэлы
Вчера, 23:05
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАКиевДональд ТрампЕСНАТОPoliticoДжаред КушнерСтив Уиткофф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала