"Коллективное безумие". На Западе оценили саммит союзников Киева

"Коллективное безумие". На Западе оценили саммит союзников Киева - 07.01.2026, ПРАЙМ

"Коллективное безумие". На Западе оценили саммит союзников Киева

Запросы "коалиции желающих" к США о гарантиях безопасности для войск на Украине выглядят странно, особенно на фоне заявлений о Гренландии, пишет UnHerd. | 07.01.2026

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Запросы "коалиции желающих" к США о гарантиях безопасности для войск на Украине выглядят странно, особенно на фоне заявлений о Гренландии, пишет UnHerd."Если зависимость Европы от США по Украине вынудит ее смириться с тем, что Соединенные Штаты захватят территорию государства — члена НАТО, унижение будет столь глубоким, что само представление о Европе как глобальном игроке исчезнет", — отмечается в статье.Автор считает, что ради сохранения американской защиты Евросоюзу пришлось бы признать право США забирать "любой участок земли, который они захотят"."Некомпетентность европейских политиков и дипломатов последних десятилетий делает происходящее неудивительным. Будущие поколения, вероятно, назовут это коллективным безумием", — резюмирует он.Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней также приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, союзники Киева договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Позднее Politico сообщило, что США отказались подписывать совместное коммюнике.

