Житель Рязанской области оштрафован за куртку с камерой на экзамене по ПДД

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Суд в Рязанской области оштрафовал мужчину за куртку со встроенной камерой, которая была использована на экзамене на знание правил дорожного движения, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мужчина передал куртку своему приятелю, который надел ее на сдачу теоретического экзамена на знание правил дорожного движения и был раскрыт инструктором, говорится в материалах. Суд первой инстанции назначил владельцу куртки штраф в размере 40 тысяч рублей по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Мужчина вину не признал и подал жалобу. Апелляционный суд изменил приговор - исключил из осуждения незаконное приобретение специальных технических средств и постановил считать фигуранта осужденным за незаконный сбыт техники, предназначенной для негласного получения информации, смягчив назначенное наказание до 30 тысяч рублей. Адвокат осужденного обратился в кассационный суд с жалобой, в которой просил отменить судебные решения и передать уголовное дело на новое рассмотрение, однако кассационный суд, проверив материалы дела, нарушений не установил, следует из документов.
07:37 07.01.2026 (обновлено: 07:51 07.01.2026)
 
