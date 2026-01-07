https://1prime.ru/20260107/zhitel-866265493.html
Житель Рязанской области оштрафован за куртку с камерой на экзамене по ПДД
Житель Рязанской области оштрафован за куртку с камерой на экзамене по ПДД - 07.01.2026, ПРАЙМ
Житель Рязанской области оштрафован за куртку с камерой на экзамене по ПДД
Суд в Рязанской области оштрафовал мужчину за куртку со встроенной камерой, которая была использована на экзамене на знание правил дорожного движения, указано в | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T07:37+0300
2026-01-07T07:37+0300
2026-01-07T07:51+0300
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866265493.jpg?1767761506
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Суд в Рязанской области оштрафовал мужчину за куртку со встроенной камерой, которая была использована на экзамене на знание правил дорожного движения, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мужчина передал куртку своему приятелю, который надел ее на сдачу теоретического экзамена на знание правил дорожного движения и был раскрыт инструктором, говорится в материалах. Суд первой инстанции назначил владельцу куртки штраф в размере 40 тысяч рублей по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Мужчина вину не признал и подал жалобу. Апелляционный суд изменил приговор - исключил из осуждения незаконное приобретение специальных технических средств и постановил считать фигуранта осужденным за незаконный сбыт техники, предназначенной для негласного получения информации, смягчив назначенное наказание до 30 тысяч рублей. Адвокат осужденного обратился в кассационный суд с жалобой, в которой просил отменить судебные решения и передать уголовное дело на новое рассмотрение, однако кассационный суд, проверив материалы дела, нарушений не установил, следует из документов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф
Житель Рязанской области оштрафован за куртку с камерой на экзамене по ПДД
В Рязанской области мужчину оштрафовали за куртку со встроенной камерой на экзамене по ПДД
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Суд в Рязанской области оштрафовал мужчину за куртку со встроенной камерой, которая была использована на экзамене на знание правил дорожного движения, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Мужчина передал куртку своему приятелю, который надел ее на сдачу теоретического экзамена на знание правил дорожного движения и был раскрыт инструктором, говорится в материалах.
Суд первой инстанции назначил владельцу куртки штраф в размере 40 тысяч рублей по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Мужчина вину не признал и подал жалобу.
Апелляционный суд изменил приговор - исключил из осуждения незаконное приобретение специальных технических средств и постановил считать фигуранта осужденным за незаконный сбыт техники, предназначенной для негласного получения информации, смягчив назначенное наказание до 30 тысяч рублей.
Адвокат осужденного обратился в кассационный суд с жалобой, в которой просил отменить судебные решения и передать уголовное дело на новое рассмотрение, однако кассационный суд, проверив материалы дела, нарушений не установил, следует из документов.