Стоимость золота стабилизируется в среду

Стоимость золота стабилизируется в среду

2026-01-07T21:28+0300

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота стабилизируется в среду, следует из данных торгов и комментария эксперта. Во вторник стоимость золота заметно росла за счет сохраняющегося спроса на безопасные активы. По состоянию на 18.20 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшается на 62,75 доллара относительно предыдущего закрытия или на 1,218%: до 4 443 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 6%: до 76,23 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) растет на 0,5%: до 98,65 пункта. Аналитики обращают внимание на рыночные ожидания и поведения курса доллара, влияющего на котировки золота. "Основной тренд остается благоприятным, но в краткосрочной перспективе некоторые инвесторы фиксируют прибыль после значительного роста последних нескольких месяцев. Кроме того, доллар США немного восстановился, и это несколько сдерживает спрос на золото", - сказал агентству Рейтер внешний аналитик банковской группы Swissquote Карло Альберто Де Каса. Статистика рынка труда может оказать влияние на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, большинство аналитиков закладывают сохранение учетной ставки на нынешнем уровне в 3,5-3,75%.

