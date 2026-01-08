https://1prime.ru/20260108/agroeksport-866299298.html
Россия нарастила экспорт перьев почти до 21 миллиона долларов
2026-01-08T12:50+0300
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев 2025 года увеличила экспорт перьев птиц и пуха на 4%, до около 21 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2025 года Россия поставила на рынки зарубежных стран 1,7 тысяч тонн перьев птиц, используемых для набивки, и пуха на сумму около 21 миллиона долларов США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 4% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.В топ стран-импортеров данной продукции входят Китай, Германия и Польша. Отмечается, что в 2025 году Россия возобновила экспорт перьев птиц и пуха на Тайвань впервые с 2021 года: за 11 месяцев было отгружено почти 30 тонн на более чем 2 миллиона долларов. Заметно выросли отгрузки и в Японию: если в 2024 году за этот же период было поставлено 3,5 тонны на почти 500 тысяч долларов, то в 2025 году - 9,6 тонны на более чем 1,5 миллиона долларов.
