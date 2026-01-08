Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев 2025 года увеличила экспорт перьев птиц и пуха на 4%, до около 21 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". &quot;Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2025 года Россия поставила на рынки зарубежных стран 1,7 тысяч тонн перьев птиц, используемых для набивки, и пуха на сумму около 21 миллиона долларов США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 4% в стоимостном выражении&quot;, - говорится в сообщении.В топ стран-импортеров данной продукции входят Китай, Германия и Польша. Отмечается, что в 2025 году Россия возобновила экспорт перьев птиц и пуха на Тайвань впервые с 2021 года: за 11 месяцев было отгружено почти 30 тонн на более чем 2 миллиона долларов. Заметно выросли отгрузки и в Японию: если в 2024 году за этот же период было поставлено 3,5 тонны на почти 500 тысяч долларов, то в 2025 году - 9,6 тонны на более чем 1,5 миллиона долларов.
12:50 08.01.2026
 
Россия нарастила экспорт перьев почти до 21 миллиона долларов

"Агроэкспорт": Россия за 11 месяцев увеличила экспорт перьев птиц и пуха на 4%

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев 2025 года увеличила экспорт перьев птиц и пуха на 4%, до около 21 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2025 года Россия поставила на рынки зарубежных стран 1,7 тысяч тонн перьев птиц, используемых для набивки, и пуха на сумму около 21 миллиона долларов США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 4% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.

В топ стран-импортеров данной продукции входят Китай, Германия и Польша.
Отмечается, что в 2025 году Россия возобновила экспорт перьев птиц и пуха на Тайвань впервые с 2021 года: за 11 месяцев было отгружено почти 30 тонн на более чем 2 миллиона долларов. Заметно выросли отгрузки и в Японию: если в 2024 году за этот же период было поставлено 3,5 тонны на почти 500 тысяч долларов, то в 2025 году - 9,6 тонны на более чем 1,5 миллиона долларов.
