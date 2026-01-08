https://1prime.ru/20260108/aktsii-866289989.html

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается - 08.01.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии нерабочего четверга снижается на 0,7%, следует из данных Московской биржи. | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T08:06+0300

2026-01-08T08:06+0300

2026-01-08T08:06+0300

рынок

акции

торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/83188/09/831880964_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9e6f00c489bb09c4cbb763ae53b9df3.jpg

МОСКВА, 8 января - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии нерабочего четверга снижается на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07.02 мск снижался на 0,67%, до 2 726,64 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 06.50 до 09.50 мск. Основная сессия проходит с 09.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 07.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

https://1prime.ru/20260106/rynok-866257633.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа