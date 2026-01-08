Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается

https://1prime.ru/20260108/aktsii-866289989.html
МОСКВА, 8 января - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии нерабочего четверга снижается на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07.02 мск снижался на 0,67%, до 2 726,64 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 06.50 до 09.50 мск. Основная сессия проходит с 09.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 07.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
МОСКВА, 8 января - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии нерабочего четверга снижается на 0,7%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи
с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07.02 мск снижался на 0,67%, до 2 726,64 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 06.50 до 09.50 мск. Основная сессия проходит с 09.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 07.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
