В Минпромторге рассказали о передаче для ОСК земли под строительство верфи
В Минпромторге рассказали о передаче для ОСК земли под строительство верфи - 08.01.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о передаче для ОСК земли под строительство верфи
08.01.2026
2026-01-08T10:09+0300
2026-01-08T10:09+0300
2026-01-08T10:09+0300
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Передача земельного участка для Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) под строительство новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке почти завершена, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В соответствии с графиком продолжаем работу по передаче ОСК земельного участка для ее строительства, эта работа практически завершена. Параллельно формируется комплект исходных данных для проектирования самой верфи, состава ее объектов", - сказал министр. В июне 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщал, что ОСК готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца года. В сентябре 2024 года ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.
