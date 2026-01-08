https://1prime.ru/20260108/alikhanov-866296733.html
Глава Минпромторга рассказал, когда начнется строительство новой верфи ОСК
Глава Минпромторга рассказал, когда начнется строительство новой верфи ОСК
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Строительство новой крупнотоннажной верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Дальнем Востоке, как ожидается, начнется с конца 2027 года, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "По окончании разработки концептуального проекта и всей проектно-сметной документации ОСК перейдет уже непосредственно к строительству, предположительно с конца 2027 года", - сказал министр. В июне 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщал, что ОСК готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца года. В сентябре 2024 года ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.
