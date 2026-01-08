Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минпромторга рассказал, когда начнется строительство новой верфи ОСК - 08.01.2026
Глава Минпромторга рассказал, когда начнется строительство новой верфи ОСК
Глава Минпромторга рассказал, когда начнется строительство новой верфи ОСК - 08.01.2026, ПРАЙМ
Глава Минпромторга рассказал, когда начнется строительство новой верфи ОСК
Строительство новой крупнотоннажной верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Дальнем Востоке, как ожидается, начнется с конца 2027 года,... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T10:58+0300
2026-01-08T10:58+0300
россия
дальний восток
рф
владивосток
антон алиханов
денис мантуров
владимир путин
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866296598_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_c5993ddd7da21da863a48b241d0c4342.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Строительство новой крупнотоннажной верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Дальнем Востоке, как ожидается, начнется с конца 2027 года, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "По окончании разработки концептуального проекта и всей проектно-сметной документации ОСК перейдет уже непосредственно к строительству, предположительно с конца 2027 года", - сказал министр. В июне 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщал, что ОСК готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца года. В сентябре 2024 года ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.
россия, дальний восток, рф, владивосток, антон алиханов, денис мантуров, владимир путин, минпромторг
РОССИЯ, Дальний Восток, РФ, Владивосток, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Владимир Путин, Минпромторг
10:58 08.01.2026
 
Глава Минпромторга рассказал, когда начнется строительство новой верфи ОСК

Алиханов: строительство новой верфи ОСК на Дальнем Востоке начнется с конца 2027 года

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРассвет в порту Владивостока
Рассвет в порту Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Рассвет в порту Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Строительство новой крупнотоннажной верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Дальнем Востоке, как ожидается, начнется с конца 2027 года, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"По окончании разработки концептуального проекта и всей проектно-сметной документации ОСК перейдет уже непосредственно к строительству, предположительно с конца 2027 года", - сказал министр.
В июне 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщал, что ОСК готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца года.
В сентябре 2024 года ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.
В Минпромторге рассказали о передаче для ОСК земли под строительство верфи
РОССИЯ Дальний Восток РФ Владивосток Антон Алиханов Денис Мантуров Владимир Путин Минпромторг
 
 
Заголовок открываемого материала