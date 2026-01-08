Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минпромторга рассказал о мощности новой верфи ОСК на Дальнем Востоке - 08.01.2026
Глава Минпромторга рассказал о мощности новой верфи ОСК на Дальнем Востоке
Глава Минпромторга рассказал о мощности новой верфи ОСК на Дальнем Востоке - 08.01.2026, ПРАЙМ
Глава Минпромторга рассказал о мощности новой верфи ОСК на Дальнем Востоке
Мощности новой крупнотоннажной верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Дальнем Востоке, как ожидается, составят 12 судов в год, рассказал глава... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T12:13+0300
2026-01-08T12:13+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/77101/10/771011080_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7de3906d5dd02613df84b3fe1356907a.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Мощности новой крупнотоннажной верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Дальнем Востоке, как ожидается, составят 12 судов в год, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости. &quot;Рассчитываем, что новая площадка значительно укрепит наши возможности в части строительства именно крупнотоннажного флота, ее мощности будут рассчитаны на выпуск порядка 12 таких судов в год&quot;, - сказал министр.В июне 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщал, что ОСК готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца года. В сентябре 2024 года ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.
россия, рф, дальний восток, владивосток, денис мантуров, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Дальний Восток, Владивосток, Денис Мантуров, Владимир Путин
12:13 08.01.2026
 
Глава Минпромторга рассказал о мощности новой верфи ОСК на Дальнем Востоке

Глава Минпромторга Алиханов: мощности верфи ОСК на Дальнем Востоке составят 12 судов в год

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Мощности новой крупнотоннажной верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Дальнем Востоке, как ожидается, составят 12 судов в год, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

"Рассчитываем, что новая площадка значительно укрепит наши возможности в части строительства именно крупнотоннажного флота, ее мощности будут рассчитаны на выпуск порядка 12 таких судов в год", - сказал министр.

В июне 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщал, что ОСК готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца года.
В сентябре 2024 года ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.
Глава Минпромторга рассказал, когда начнется строительство новой верфи ОСК
Заголовок открываемого материала