Глава Минпромторга рассказал о мощности новой верфи ОСК на Дальнем Востоке

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Мощности новой крупнотоннажной верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Дальнем Востоке, как ожидается, составят 12 судов в год, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости. "Рассчитываем, что новая площадка значительно укрепит наши возможности в части строительства именно крупнотоннажного флота, ее мощности будут рассчитаны на выпуск порядка 12 таких судов в год", - сказал министр.В июне 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщал, что ОСК готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца года. В сентябре 2024 года ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.
