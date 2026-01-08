Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге оценили объем инвестиций в строительство новой верфи ОСК - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260108/alikhanov-866299775.html
В Минпромторге оценили объем инвестиций в строительство новой верфи ОСК
В Минпромторге оценили объем инвестиций в строительство новой верфи ОСК - 08.01.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге оценили объем инвестиций в строительство новой верфи ОСК
Объем инвестиций для строительства новой крупнотоннажной верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Дальнем Востоке оценивается на уровне около 600 | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T13:10+0300
2026-01-08T13:10+0300
россия
дальний восток
рф
владивосток
антон алиханов
денис мантуров
владимир путин
минпромторг
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/76539/49/765394962_0:20:1501:864_1920x0_80_0_0_e6ab58e4ccfa898dfcc0c333e108a2c4.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Объем инвестиций для строительства новой крупнотоннажной верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Дальнем Востоке оценивается на уровне около 600 миллиардов рублей, реализация проекта планируется за счет внебюджетных источников, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. &quot;Рассчитываем, что новая площадка значительно укрепит наши возможности в части строительства именно крупнотоннажного флота, ее мощности будут рассчитаны на выпуск порядка 12 таких судов в год. Совокупный объем инвестиций в этот проект на данном этапе оцениваем примерно в 600 миллиардов рублей, планируется реализация за счет внебюджетных источников финансирования&quot;, - сказал Алиханов.В июне 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщал, что ОСК готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца года. В сентябре 2024 года первый вице-премьер отмечал, что более 200 миллиардов рублей потребуется на строительство новой верфи на Дальнем Востоке, основным источником финансирования является ВТБ. Тогда же ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.
https://1prime.ru/20260108/alikhanov-866296733.html
дальний восток
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76539/49/765394962_74:0:1423:1012_1920x0_80_0_0_f00e6de5f92262124060003d239b8e7d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дальний восток, рф, владивосток, антон алиханов, денис мантуров, владимир путин, минпромторг, втб
РОССИЯ, Дальний Восток, РФ, Владивосток, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Владимир Путин, Минпромторг, ВТБ
13:10 08.01.2026
 
В Минпромторге оценили объем инвестиций в строительство новой верфи ОСК

Глава Минпромторга Алиханов оценил объем инвестиций для новой верфи ОСК в 600 млрд рублей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкCдостроительный завод
Cдостроительный завод - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Cдостроительный завод. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Объем инвестиций для строительства новой крупнотоннажной верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Дальнем Востоке оценивается на уровне около 600 миллиардов рублей, реализация проекта планируется за счет внебюджетных источников, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Рассчитываем, что новая площадка значительно укрепит наши возможности в части строительства именно крупнотоннажного флота, ее мощности будут рассчитаны на выпуск порядка 12 таких судов в год. Совокупный объем инвестиций в этот проект на данном этапе оцениваем примерно в 600 миллиардов рублей, планируется реализация за счет внебюджетных источников финансирования", - сказал Алиханов.

В июне 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщал, что ОСК готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца года.
В сентябре 2024 года первый вице-премьер отмечал, что более 200 миллиардов рублей потребуется на строительство новой верфи на Дальнем Востоке, основным источником финансирования является ВТБ. Тогда же ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.
Рассвет в порту Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Глава Минпромторга рассказал, когда начнется строительство новой верфи ОСК
10:58
 
РОССИЯДальний ВостокРФВладивостокАнтон АлихановДенис МантуровВладимир ПутинМинпромторгВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала