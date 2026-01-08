https://1prime.ru/20260108/alikhanov-866299775.html
В Минпромторге оценили объем инвестиций в строительство новой верфи ОСК
В Минпромторге оценили объем инвестиций в строительство новой верфи ОСК
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Объем инвестиций для строительства новой крупнотоннажной верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Дальнем Востоке оценивается на уровне около 600 миллиардов рублей, реализация проекта планируется за счет внебюджетных источников, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Рассчитываем, что новая площадка значительно укрепит наши возможности в части строительства именно крупнотоннажного флота, ее мощности будут рассчитаны на выпуск порядка 12 таких судов в год. Совокупный объем инвестиций в этот проект на данном этапе оцениваем примерно в 600 миллиардов рублей, планируется реализация за счет внебюджетных источников финансирования", - сказал Алиханов.В июне 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщал, что ОСК готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца года. В сентябре 2024 года первый вице-премьер отмечал, что более 200 миллиардов рублей потребуется на строительство новой верфи на Дальнем Востоке, основным источником финансирования является ВТБ. Тогда же ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.
