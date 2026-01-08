Аналитик Россельхозбанка посоветовал россиянам разнообразить меню

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
россия
россельхозбанк
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Россиянам для большей продуктивности и хорошей памяти в этом году стоит разнообразить свое меню и не концентрироваться на биологически активных добавках (БАД), рассказал РИА Новости главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов. "Ключ к продуктивности, хорошей памяти и устойчивому настроению лежит не в БАДах, а в грамотном выборе простых, цельных продуктов. Первый принцип: разнообразие вместо ограничений. Самой надежной стратегией сегодня является диверсификация тарелки. Вместо следования жестким диетам сделайте ставку на широкий спектр натуральных продуктов", - посоветовал Дальнов. Он отметил, что в еженедельной корзине россиянина должны содержаться разные источники белка и жира: говядина, свинина, птица, жирная морская рыба, например скумбрия или сельдь, яйца и полный спектр молочных продуктов. Помимо этого, следует покупать овощи, богатые клетчаткой - они полезны для здоровья микробиома кишечника. "Запомните простую истину: есть незаменимые аминокислоты и жирные кислоты, но нет незаменимых углеводов. Наш мозг и тело отлично функционируют, получая энергию в том числе и из жиров", - прокомментировал эксперт. Также он обратил внимание на необходимость сделать рыбу привычкой. По его словам, жирная рыба имеет вещества, критически важные для передачи нервных импульсов, памяти и противовоспалительной защиты мозга. Дальнов добавил, что россиянам следует сократить потребление ультрапереработанных продуктов: снеков, сладкой выпечки, колбас и соусов. Их потребление напрямую связывают с риском хронических заболеваний, скачками глюкозы и перепадами энергии. "Рацион, построенный на принципах разнообразия, - лучшая профилактика дефицитов. Натуральные продукты, такие как яйца, говяжья печень, сезонные ягоды и зелень, по усвояемости нутриентов несопоставимо эффективнее большинства добавок", - подытожил аналитик.
россия, россельхозбанк
РОССИЯ, Россельхозбанк
06:36 08.01.2026 (обновлено: 06:52 08.01.2026)
 
Аналитик Россельхозбанка посоветовал россиянам разнообразить меню

