https://1prime.ru/20260108/analitik-866287808.html

Аналитик Россельхозбанка посоветовал россиянам разнообразить меню

Аналитик Россельхозбанка посоветовал россиянам разнообразить меню - 08.01.2026, ПРАЙМ

Аналитик Россельхозбанка посоветовал россиянам разнообразить меню

Россиянам для большей продуктивности и хорошей памяти в этом году стоит разнообразить свое меню и не концентрироваться на биологически активных добавках (БАД),... | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T06:36+0300

2026-01-08T06:36+0300

2026-01-08T06:52+0300

россия

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866287808.jpg?1767844342

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Россиянам для большей продуктивности и хорошей памяти в этом году стоит разнообразить свое меню и не концентрироваться на биологически активных добавках (БАД), рассказал РИА Новости главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов. "Ключ к продуктивности, хорошей памяти и устойчивому настроению лежит не в БАДах, а в грамотном выборе простых, цельных продуктов. Первый принцип: разнообразие вместо ограничений. Самой надежной стратегией сегодня является диверсификация тарелки. Вместо следования жестким диетам сделайте ставку на широкий спектр натуральных продуктов", - посоветовал Дальнов. Он отметил, что в еженедельной корзине россиянина должны содержаться разные источники белка и жира: говядина, свинина, птица, жирная морская рыба, например скумбрия или сельдь, яйца и полный спектр молочных продуктов. Помимо этого, следует покупать овощи, богатые клетчаткой - они полезны для здоровья микробиома кишечника. "Запомните простую истину: есть незаменимые аминокислоты и жирные кислоты, но нет незаменимых углеводов. Наш мозг и тело отлично функционируют, получая энергию в том числе и из жиров", - прокомментировал эксперт. Также он обратил внимание на необходимость сделать рыбу привычкой. По его словам, жирная рыба имеет вещества, критически важные для передачи нервных импульсов, памяти и противовоспалительной защиты мозга. Дальнов добавил, что россиянам следует сократить потребление ультрапереработанных продуктов: снеков, сладкой выпечки, колбас и соусов. Их потребление напрямую связывают с риском хронических заболеваний, скачками глюкозы и перепадами энергии. "Рацион, построенный на принципах разнообразия, - лучшая профилактика дефицитов. Натуральные продукты, такие как яйца, говяжья печень, сезонные ягоды и зелень, по усвояемости нутриентов несопоставимо эффективнее большинства добавок", - подытожил аналитик.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, россельхозбанк