Биржи АТР закрылись разнонаправленно в четверг
Биржи АТР закрылись разнонаправленно в четверг - 08.01.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР закрылись разнонаправленно в четверг
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. | 08.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,07%, до 4 082,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,17%, до 2 620,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 1,17%, до 26 149,31 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 вырос на 0,29%, до 8 720,80 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 1,63%, до 51 117,26 пункта, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,3%, до 4 552,37 пункта. Аналитики обращают внимание на прогнозы по макростатистическим показателям экономики США, которые будут опубликованы позднее в четверг. Так, аналитики считают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, выросло на 11 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели - до 210 тысяч. Эксперты также считают, что дефицит торгового баланса США в октябре увеличился до 58,9 миллиарда долларов с 52,8 миллиарда месяцем ранее. Аналитики также обратили внимание на корпоративные новости. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки в четвертом квартале в 93 триллионов вон (около 64,1 миллиарда долларов), что на 22,7% выше показателя годом ранее.
Биржи АТР закрылись разнонаправленно в четверг

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на разнонаправленном внешнем негативе

Табло Токийской фондовой биржи
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Toru Yamanaka
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,07%, до 4 082,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,17%, до 2 620,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 1,17%, до 26 149,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,29%, до 8 720,80 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 1,63%, до 51 117,26 пункта, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,3%, до 4 552,37 пункта.
Аналитики обращают внимание на прогнозы по макростатистическим показателям экономики США, которые будут опубликованы позднее в четверг. Так, аналитики считают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, выросло на 11 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели - до 210 тысяч.
Эксперты также считают, что дефицит торгового баланса США в октябре увеличился до 58,9 миллиарда долларов с 52,8 миллиарда месяцем ранее.
Аналитики также обратили внимание на корпоративные новости. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки в четвертом квартале в 93 триллионов вон (около 64,1 миллиарда долларов), что на 22,7% выше показателя годом ранее.
