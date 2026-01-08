https://1prime.ru/20260108/avia-866304516.html

Авиакомпания S7 открыла прямое сообщение между Новосибирском и Когалымом

2026-01-08T16:26+0300

экономика

бизнес

новосибирск

s7

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861058860_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_51a9ddcd721ce06a716301fc93700219.jpg

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") выполнила первый прямой рейс Новосибирск - Когалым, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. "S7 Airlines выполнила первый рейс из Новосибирска в Когалым", - говорится в сообщении. Рейсы по новому маршруту будут выполняться раз в неделю, по четвергам. Самолет вылетает из Новосибирска в 7.25 и прибывает в Когалым в 7.15 по местному времени. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.

новосибирск

бизнес, новосибирск, s7