Авиакомпания S7 открыла прямое сообщение между Новосибирском и Когалымом
2026-01-08T16:26+0300
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") выполнила первый прямой рейс Новосибирск - Когалым, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. "S7 Airlines выполнила первый рейс из Новосибирска в Когалым", - говорится в сообщении. Рейсы по новому маршруту будут выполняться раз в неделю, по четвергам. Самолет вылетает из Новосибирска в 7.25 и прибывает в Когалым в 7.15 по местному времени. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
