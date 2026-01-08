https://1prime.ru/20260108/avia-866307141.html

Пассажирские авиаперевозки в мире в ноябре выросли на 5,7%

2026-01-08T18:33+0300

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в ноябре вырос на 5,7% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). С учетом сезонных колебаний показатель вырос на 5,2% в годовом выражении и на 0,1% - в месячном. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период поднялся на 7,7% в годовом выражении, внутренних - на 2,7%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг 84%. За январь-ноябрь 2025 года общий объем пассажирских авиаперевозок вырос на 5,3%, международных - на 7%, внутренних - на 2,5%. PLF остался на уровне 83,6%. Самый сильный рост мировых пассажирских перевозок в годовом выражении в ноябре наблюдался на Ближнем Востоке (+9,5%), в Африке (+12,6%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+7,8%). Увеличение показателя также было зафиксировано в Европе (+6,1%), Латинской Америке и Карибском бассейне (+3,9%), а также в Северной Америке (+0,1%). "В ноябре 2025 года сохранялся стабильно высокий спрос на авиаперевозки с ростом на 5,7% в годовом исчислении. Коэффициент заполняемости достиг нового рекордного значения в 83,7% за месяц, поскольку авиакомпании продолжали удовлетворять растущий пассажиропоток на фоне сохраняющихся ограничений по доступной вместимости, вызванных проблемами в цепочке поставок авиационной промышленности", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh). "Главной задачей для производственного сектора в новом году должно стать увеличение выпуска для удовлетворения потребностей своих клиентов - авиакомпаний. Накопленный портфель заказов на более чем 17 000 самолётов, достигнутый нами в 2025 году, должен быть сокращён в 2026", - добавил директор.

