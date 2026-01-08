"Коалиция желающих" встала на путь управляемого хаоса, заявил Батурин

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-08T09:07+0300
2026-01-08T09:07+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. "Коалиция желающих", принявшая декларацию о размещении иностранных войск на Украине, встала на путь управляемого хаоса, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ. "Коалиция желающих" во главе с британцами пошла по пути управляемого хаоса. Доказательство тому - намерение создать военные базы на Украине. Из системных действий - влияние на украинскую политику, узурпатора Зеленского, подготовка его сменщика, создание террористических сетей и инфраструктуры для них", - сказал Батурин. Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
09:07 08.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. "Коалиция желающих", принявшая декларацию о размещении иностранных войск на Украине, встала на путь управляемого хаоса, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
СМИ сообщили о нарастающем конфликте в "коалиции желающих"
6 января, 23:08
"Коалиция желающих" во главе с британцами пошла по пути управляемого хаоса. Доказательство тому - намерение создать военные базы на Украине. Из системных действий - влияние на украинскую политику, узурпатора Зеленского, подготовка его сменщика, создание террористических сетей и инфраструктуры для них", - сказал Батурин.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
6 января, 22:47
 
Заголовок открываемого материала