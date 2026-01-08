https://1prime.ru/20260108/baturin-866291584.html

"Коалиция желающих" встала на путь управляемого хаоса, заявил Батурин

"Коалиция желающих" встала на путь управляемого хаоса, заявил Батурин - 08.01.2026, ПРАЙМ

"Коалиция желающих" встала на путь управляемого хаоса, заявил Батурин

"Коалиция желающих", принявшая декларацию о размещении иностранных войск на Украине, встала на путь управляемого хаоса, заявил РИА Новости крымский политический | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T09:07+0300

2026-01-08T09:07+0300

2026-01-08T09:07+0300

россия

общество

украина

рф

киев

кир стармер

дональд трамп

стив уиткофф

всу

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_971afcef2efc960fd6062e0257898890.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. "Коалиция желающих", принявшая декларацию о размещении иностранных войск на Украине, встала на путь управляемого хаоса, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ. "Коалиция желающих" во главе с британцами пошла по пути управляемого хаоса. Доказательство тому - намерение создать военные базы на Украине. Из системных действий - влияние на украинскую политику, узурпатора Зеленского, подготовка его сменщика, создание террористических сетей и инфраструктуры для них", - сказал Батурин. Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

https://1prime.ru/20260106/raznoglasiya-866259814.html

https://1prime.ru/20260106/ukraina-866258113.html

украина

рф

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, рф, киев, кир стармер, дональд трамп, стив уиткофф, всу, нато