Агросектор Бельгии планирует акции протеста против соглашения с Меркосур

Агросектор Бельгии планирует акции протеста против соглашения с Меркосур

2026-01-08T20:27+0300

БРЮССЕЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. Представители сельскохозяйственного сектора Бельгии планируют провести в ближайшие дни серию акций протеста против заключения торгового соглашения между ЕС и странами Меркосур (Бразилия, Аргентина Парагвай и Уругвай), сообщает издание Soir. "По инициативе Федерации молодых фермеров Валлонии (FJA) некоторые стратегические транспортные магистрали могут быть заблокированы тракторами вечером в четверг и в пятницу", - указывается в сообщении. Уточняется, что автотрассы могут быть заблокированы в том числе на юге страны. Во Фландрии также проводятся акции протеста фермеров, частично перекрыта трасса, ведущая из порта Зебрюге, фермеры ограничивают движение большегрузных машин с товарами. Также частично заблокирована трасса в районе Антверпена. Бельгийские и европейские фермеры протестуют против заключения Еврокомиссией соглашения о свободной торговле со странами Меркосур. В пятницу постпреды стран ЕС должны принять решение по предложению ЕК о торговом соглашении. В случае одобрения ЕК может окончательно подписать его с 12 января. Представители агросектора ЕС считают, что соглашение представляет собой серьезную угрозу европейским фермерам, а также продовольственной безопасности и потребителям Евросоюза. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует потратить весь предусмотренный на сельское хозяйство будущий семилетний бюджет в 2028 году без ограничений на поддержку фермеров, что может лишить преемника фон дер Ляйен (полномочия нынешней главы ЕК истекут в 2029 году) денег по этой статье на остаток семилетнего срока в период с 2029 по 2034 годы. В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

2026

