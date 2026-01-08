https://1prime.ru/20260108/birzha-866300471.html
Биржи Европы снижаются на данных о безработице в еврозоне
Биржи Европы снижаются на данных о безработице в еврозоне
2026-01-08T13:53+0300
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг после публикации данных о безработице в еврозоне и дефиците торгового баланса Франции, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 13.32 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,31%, до 10 017,30 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 8 214,53 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,09% - до 25 099,02 пункта. В четверг инвесторы оценивают европейскую макростатистику. Безработица в еврозоне в ноябре снизилась до 6,3% с уровня октября в 6,4%, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат. В Евросоюзе безработица в ноябре сохранилась на уровне предшествовавшего месяца в 6%. Дефицит торгового баланса Франции в ноябре вырос на 0,7 миллиарда евро по сравнению с показателем октября - до 4,2 миллиарда евро, следует из пресс-релиза министерства экономики и финансов страны.
