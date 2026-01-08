Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы снижаются на данных о безработице в еврозоне - 08.01.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы снижаются на данных о безработице в еврозоне
Биржи Европы снижаются на данных о безработице в еврозоне - 08.01.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы снижаются на данных о безработице в еврозоне
Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг после публикации данных о безработице в еврозоне и дефиците торгового баланса Франции, свидетельствуют... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T13:53+0300
2026-01-08T13:53+0300
рынок
франция
европа
dax
евростат
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг после публикации данных о безработице в еврозоне и дефиците торгового баланса Франции, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 13.32 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,31%, до 10 017,30 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 8 214,53 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,09% - до 25 099,02 пункта. В четверг инвесторы оценивают европейскую макростатистику. Безработица в еврозоне в ноябре снизилась до 6,3% с уровня октября в 6,4%, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат. В Евросоюзе безработица в ноябре сохранилась на уровне предшествовавшего месяца в 6%. Дефицит торгового баланса Франции в ноябре вырос на 0,7 миллиарда евро по сравнению с показателем октября - до 4,2 миллиарда евро, следует из пресс-релиза министерства экономики и финансов страны.
франция
европа
рынок, франция, европа, dax, евростат, ес
Рынок, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, DAX, Евростат, ЕС
13:53 08.01.2026
 
Биржи Европы снижаются на данных о безработице в еврозоне

Биржи Европы снижаются на статистике по безработице и дефиците торгового баланса Франции

© fotolia.com / AshDesign
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг после публикации данных о безработице в еврозоне и дефиците торгового баланса Франции, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 13.32 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,31%, до 10 017,30 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 8 214,53 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,09% - до 25 099,02 пункта.
В четверг инвесторы оценивают европейскую макростатистику. Безработица в еврозоне в ноябре снизилась до 6,3% с уровня октября в 6,4%, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат. В Евросоюзе безработица в ноябре сохранилась на уровне предшествовавшего месяца в 6%.
Дефицит торгового баланса Франции в ноябре вырос на 0,7 миллиарда евро по сравнению с показателем октября - до 4,2 миллиарда евро, следует из пресс-релиза министерства экономики и финансов страны.
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Биржи АТР закрылись разнонаправленно в четверг
12:53
 
РынокФРАНЦИЯЕВРОПАDAXЕвростатЕС
 
 
