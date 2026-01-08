https://1prime.ru/20260108/boevik-866287898.html
Российские военные взяли в плен боевика полка ВСУ "Арей"
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Боевик понесшего большие потери в Курской области националистического полка ВСУ "Арей" взят в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там отметили, что на сумском направлении "в плен взяты трое военнослужащих ВСУ, в том числе один из 253-го отдельного штурмового полка "Арей". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
