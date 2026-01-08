https://1prime.ru/20260108/bolnichnyy-866076260.html

Россиян научили, как добиться оплаты больничного после увольнения

МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. В ряде случаев работодатель обязан оплатить больничный лист уволившегося работника. Что для этого нужно сделать, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Заболоцкая."В случае увольнения работника, именно его последний работодатель обязан оплатить больничный в случае, если экс-работник заболел в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору с работодателем", - сказала она.Однако по закону сделать это работодатель должен лишь при выполнении двух условий:Отказ возможен, если прошло более 30 дней с момента увольнения, больничный выдан по уходу за ребенком или родственником, уволенный уже получает пособие по безработице или совершил уголовное преступление. Последний факт должен быть доказан судом, предупредила Заболоцкая.Все больничные листы оформляются в электронном виде, поэтому уведомлять работодателя об их открытии не нужно. Однако для получения своевременных выплат бывшему работнику желательно сообщить номер ЭЛН своему предыдущему работодателю. Проверить статус ЭЛН можно в приложении "Госуслуги".

