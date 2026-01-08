Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян научили, как добиться оплаты больничного после увольнения - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260108/bolnichnyy-866076260.html
Россиян научили, как добиться оплаты больничного после увольнения
Россиян научили, как добиться оплаты больничного после увольнения - 08.01.2026, ПРАЙМ
Россиян научили, как добиться оплаты больничного после увольнения
В ряде случаев работодатель обязан оплатить больничный лист уволившегося работника. Что для этого нужно сделать, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T02:02+0300
2026-01-08T02:02+0300
общество
бизнес
оплата больничного
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/24/842802450_0:82:2956:1745_1920x0_80_0_0_344b0a5e7889d6ded233350344639df1.jpg
МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. В ряде случаев работодатель обязан оплатить больничный лист уволившегося работника. Что для этого нужно сделать, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Заболоцкая."В случае увольнения работника, именно его последний работодатель обязан оплатить больничный в случае, если экс-работник заболел в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору с работодателем", - сказала она.Однако по закону сделать это работодатель должен лишь при выполнении двух условий:Отказ возможен, если прошло более 30 дней с момента увольнения, больничный выдан по уходу за ребенком или родственником, уволенный уже получает пособие по безработице или совершил уголовное преступление. Последний факт должен быть доказан судом, предупредила Заболоцкая.Все больничные листы оформляются в электронном виде, поэтому уведомлять работодателя об их открытии не нужно. Однако для получения своевременных выплат бывшему работнику желательно сообщить номер ЭЛН своему предыдущему работодателю. Проверить статус ЭЛН можно в приложении "Госуслуги".
https://1prime.ru/20251224/bolnichnyy-865842266.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/24/842802450_260:0:2695:1826_1920x0_80_0_0_764aef5b4320a6858892a3531b0db549.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, оплата больничного
Общество , Бизнес, оплата больничного
02:02 08.01.2026
 
Россиян научили, как добиться оплаты больничного после увольнения

Заболоцкая: оплата больничного после увольнения возможна в течение 30 дней

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. В ряде случаев работодатель обязан оплатить больничный лист уволившегося работника. Что для этого нужно сделать, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Заболоцкая.
"В случае увольнения работника, именно его последний работодатель обязан оплатить больничный в случае, если экс-работник заболел в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору с работодателем", - сказала она.
Однако по закону сделать это работодатель должен лишь при выполнении двух условий:
  • Если уволившийся работник утратил трудоспособность из-за травмы или заболевания;
  • За данный период он еще не нашел другую работу.
Отказ возможен, если прошло более 30 дней с момента увольнения, больничный выдан по уходу за ребенком или родственником, уволенный уже получает пособие по безработице или совершил уголовное преступление. Последний факт должен быть доказан судом, предупредила Заболоцкая.
Регистратура - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Как самозанятые смогут получить деньги за больничный с 1 января
24 декабря 2025, 02:02
Все больничные листы оформляются в электронном виде, поэтому уведомлять работодателя об их открытии не нужно. Однако для получения своевременных выплат бывшему работнику желательно сообщить номер ЭЛН своему предыдущему работодателю. Проверить статус ЭЛН можно в приложении "Госуслуги".
 
ОбществоБизнесоплата больничного
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала