Группировка "Восток" освободила населенный пункт Братское в ДНР
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Братское в ДНР - 08.01.2026, ПРАЙМ
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Братское в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области, сообщило министерство... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T12:37+0300
2026-01-08T12:37+0300
2026-01-08T12:37+0300
общество
россия
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863690245_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_32f30299d90c9b384821a05b18fe4e78.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области, сообщило министерство обороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
