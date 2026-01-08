Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Буш-младший заявлял Путину о необходимости преодоления наследия холодной войны - протоколы - 08.01.2026, ПРАЙМ
Буш-младший заявлял Путину о необходимости преодоления наследия холодной войны - протоколы
2026-01-08T02:44+0300
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил президенту России Владимиру Путину в 2001 году о необходимости избавления от пережитков холодной войны и преобразования отношений между двумя странами, следует из рассекреченных протоколов правительства США, опубликованных исследовательской организацией "Архив национальной безопасности" (National Security Archive). "Нам необходимо избавиться от всех пережитков холодной войны", - заявил американский президент в ходе встречи с российским лидером 21 октября 2001 года в Китае. Он также высказывал уверенность, что вместе с Путиным сможет преобразовать отношения, которые ранее были основаны на недоверии друг к другу. "Мы хотим, чтобы наши отношения были уникальными. У нас есть возможность переосмыслить старые отношения и ответить на новые угрозы", - добавил Буш-младший.
мировая экономика, сша, китай, джордж буш-младший, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Джордж Буш-младший, Владимир Путин
02:44 08.01.2026
 

Буш-младший заявлял Путину о необходимости преодоления наследия холодной войны - протоколы

ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил президенту России Владимиру Путину в 2001 году о необходимости избавления от пережитков холодной войны и преобразования отношений между двумя странами, следует из рассекреченных протоколов правительства США, опубликованных исследовательской организацией "Архив национальной безопасности" (National Security Archive).
"Нам необходимо избавиться от всех пережитков холодной войны", - заявил американский президент в ходе встречи с российским лидером 21 октября 2001 года в Китае.
Он также высказывал уверенность, что вместе с Путиным сможет преобразовать отношения, которые ранее были основаны на недоверии друг к другу.
"Мы хотим, чтобы наши отношения были уникальными. У нас есть возможность переосмыслить старые отношения и ответить на новые угрозы", - добавил Буш-младший.
 
