Буш-младший заявил, что США не стремятся к ядерному превосходству
Буш-младший заявил, что США не стремятся к ядерному превосходству
технологии
экономика
сша
китай
джордж буш-младший
владимир путин
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2001 году, что Соединенные Штаты не стремятся к ядерному превосходству, так как ядерное оружие устарело как средство реагирования на новые угрозы, следует из рассекреченных протоколов правительства США, опубликованных исследовательской организацией "Архив национальной безопасности" (National Security Archive).
"Мы ясно дадим понять всему миру, что не стремимся к ядерному превосходству. Ядерное оружие устарело как средство реагирования на новые угрозы", - заявил американский президент в ходе встречи с российским лидером 21 октября 2001 года в Китае.
Президент США в ходе разговора также пообещал сократить американские наступательные вооружения до приемлемого для России уровня.
