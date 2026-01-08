https://1prime.ru/20260108/bush-mladshij-866286195.html

Буш-младший заявлял Путину, что РФ и США не представляют угрозы друг для друга - архивы

ВАШИНГТОН, 8 янв – ПРАЙМ. Экс-президент США Джордж Буш-младший в ходе встречи с лидером РФ Владимиром Путиным в 2001 году заявлял, что РФ и США не являются угрозой друг для друга, следует из рассекреченных документов правительства США, опубликованных исследовательской организацией "Архив национальной безопасности" (National Security Archive). Организация приводит расшифровку разговора двух лидеров в ходе их встречи в Шанхае в октябре 2001 года. "Мы должны достичь договоренностей по наступательным вооружениям, по обороне, по распространению и по нашим экономическим отношениям, и остальной мир последует за нами. Мы не представляем для вас угрозы, и вы не представляете угрозы для нас", – заявлял Буш-младший.

2026

