Доллар усиливает рост к евро на фоне публикации данных из США

Доллар усиливает рост к евро на фоне публикации данных из США

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Курс доллара усиливает рост к евро на фоне публикации макроэкономических данных из США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.52 курс евро к доллару опускался до 1,1667 доллара с 1,1676 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 156,91 иены с уровня прошлого закрытия в 156,76 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,09% - до 98,84 пункта. Эксперты обратили внимание на состояние американской экономики. "Экономика США по-прежнему выглядит довольно хорошо. Большая часть краткосрочного позиционирования доллара США уже совершена, и я думаю, это предотвратит значительное ослабление доллара в будущем", - сказал агентству Рейтер едущий портфельный стратег компании Natixis Джек Янасевич (Jack Janasiewicz). Инвесторы обратили внимание на выход американской макростатистики. Дефицит торгового баланса США в октябре сократился на 39%, или на 18,8 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 29,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, составило 208 тысяч, что на 8 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщило министерство труда страны.

