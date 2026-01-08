https://1prime.ru/20260108/dollar-866309954.html
Доллар усиливает рост к евро на фоне публикации данных из США
Доллар усиливает рост к евро на фоне публикации данных из США - 08.01.2026, ПРАЙМ
Доллар усиливает рост к евро на фоне публикации данных из США
Курс доллара усиливает рост к евро на фоне публикации макроэкономических данных из США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T20:39+0300
2026-01-08T20:39+0300
2026-01-08T20:39+0300
курс евро к доллару сша
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233345_0:210:2893:1837_1920x0_80_0_0_ad7e72f798130b967cfdccfa93b6d376.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Курс доллара усиливает рост к евро на фоне публикации макроэкономических данных из США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.52 курс евро к доллару опускался до 1,1667 доллара с 1,1676 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 156,91 иены с уровня прошлого закрытия в 156,76 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,09% - до 98,84 пункта. Эксперты обратили внимание на состояние американской экономики. "Экономика США по-прежнему выглядит довольно хорошо. Большая часть краткосрочного позиционирования доллара США уже совершена, и я думаю, это предотвратит значительное ослабление доллара в будущем", - сказал агентству Рейтер едущий портфельный стратег компании Natixis Джек Янасевич (Jack Janasiewicz). Инвесторы обратили внимание на выход американской макростатистики. Дефицит торгового баланса США в октябре сократился на 39%, или на 18,8 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 29,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, составило 208 тысяч, что на 8 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщило министерство труда страны.
https://1prime.ru/20260105/iena-866230255.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233345_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_a2bbdd4c2027c5a9f4f4ab59b4b8df52.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша
Курс евро к доллару США, Рынок, США
Доллар усиливает рост к евро на фоне публикации данных из США
Доллар усиливает рост к евро на фоне публикации данных из США
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Курс доллара усиливает рост к евро на фоне публикации макроэкономических данных из США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.52 курс евро к доллару опускался до 1,1667 доллара с 1,1676 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 156,91 иены с уровня прошлого закрытия в 156,76 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) увеличивался на 0,09% - до 98,84 пункта.
Эксперты обратили внимание на состояние американской экономики. "Экономика США по-прежнему выглядит довольно хорошо. Большая часть краткосрочного позиционирования доллара США уже совершена, и я думаю, это предотвратит значительное ослабление доллара в будущем", - сказал агентству Рейтер едущий портфельный стратег компании Natixis Джек Янасевич (Jack Janasiewicz).
Инвесторы обратили внимание на выход американской макростатистики. Дефицит торгового баланса США в октябре сократился на 39%, или на 18,8 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 29,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, составило 208 тысяч, что на 8 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщило министерство труда страны.
Стоимость иены слабо снижается к доллару