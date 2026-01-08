Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Врио торгпредства рассказал об интеграции платежных систем России и Ирана - 08.01.2026
Врио торгпредства рассказал об интеграции платежных систем России и Ирана
Врио торгпредства рассказал об интеграции платежных систем России и Ирана - 08.01.2026, ПРАЙМ
Врио торгпредства рассказал об интеграции платежных систем России и Ирана
Интеграция российской платежной системы "Мир" с иранской Shetab упрощает финансовые операции для бизнеса, заявил в интервью РИА Новости врио торгового... | 08.01.2026, ПРАЙМ
ТЕГЕРАН, 8 янв - ПРАЙМ. Интеграция российской платежной системы "Мир" с иранской Shetab упрощает финансовые операции для бизнеса, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов. По его словам, интеграция двух платежных систем стала важным практическим шагом в развитии российско-иранских торгово-экономических отношений. "Ее значение прежде всего прикладное: она снимает часть инфраструктурных ограничений, которые раньше сдерживали деловую активность и расчеты между нашими странами. Во-первых, речь идет об упрощении финансовых операций для бизнеса и граждан", - сказал Ефимов. Он добавил, что возможность использовать национальные платежные инструменты снижает зависимость от внешних финансовых каналов и валют, упрощает взаиморасчеты по командировочным расходам, туризму, сервисным услугам. "Во-вторых, слияние систем имеет важный психологический и институциональный эффект. Для бизнеса это сигнал, что финансовая инфраструктура сотрудничества не просто декларируется, а реально создается и развивается", - отметил он. При этом Ефимов подчеркнул, что на данном этапе интеграция "Мир" и Shetab не является универсальным решением для всех внешнеторговых расчетов. "Основные объемы торговли по-прежнему обслуживаются через банковские каналы, корреспондентские счета и специальные расчетные механизмы. Платежные системы прежде всего дополняют эту архитектуру, делая ее более устойчивой и диверсифицированной", - пояснил он. Россия и Иран в июле 2024 года завершили объединение платежных систем "Мир" и Shetab, а также провели два этапа интеграции систем, которые позволили бы совершать платежи и покупки, используя российское мобильное приложение MirPay с технологией NFC на смартфонах с операционной системой Android, а иранцам - снимать деньги с их карт в банкоматах РФ. Сообщалось о планах реализовать и третий этап к концу 2025 года, который позволил бы иранцам расплачиваться своими картами в России.
08.01.2026
 
Врио торгпредства рассказал об интеграции платежных систем России и Ирана

Ефимов: интеграция платежной системы "Мир" с Shetab упрощает расчеты для бизнеса

ТЕГЕРАН, 8 янв - ПРАЙМ. Интеграция российской платежной системы "Мир" с иранской Shetab упрощает финансовые операции для бизнеса, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.
По его словам, интеграция двух платежных систем стала важным практическим шагом в развитии российско-иранских торгово-экономических отношений.
"Ее значение прежде всего прикладное: она снимает часть инфраструктурных ограничений, которые раньше сдерживали деловую активность и расчеты между нашими странами. Во-первых, речь идет об упрощении финансовых операций для бизнеса и граждан", - сказал Ефимов.
Он добавил, что возможность использовать национальные платежные инструменты снижает зависимость от внешних финансовых каналов и валют, упрощает взаиморасчеты по командировочным расходам, туризму, сервисным услугам.
"Во-вторых, слияние систем имеет важный психологический и институциональный эффект. Для бизнеса это сигнал, что финансовая инфраструктура сотрудничества не просто декларируется, а реально создается и развивается", - отметил он.
При этом Ефимов подчеркнул, что на данном этапе интеграция "Мир" и Shetab не является универсальным решением для всех внешнеторговых расчетов.
"Основные объемы торговли по-прежнему обслуживаются через банковские каналы, корреспондентские счета и специальные расчетные механизмы. Платежные системы прежде всего дополняют эту архитектуру, делая ее более устойчивой и диверсифицированной", - пояснил он.
Россия и Иран в июле 2024 года завершили объединение платежных систем "Мир" и Shetab, а также провели два этапа интеграции систем, которые позволили бы совершать платежи и покупки, используя российское мобильное приложение MirPay с технологией NFC на смартфонах с операционной системой Android, а иранцам - снимать деньги с их карт в банкоматах РФ. Сообщалось о планах реализовать и третий этап к концу 2025 года, который позволил бы иранцам расплачиваться своими картами в России.
