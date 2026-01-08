https://1prime.ru/20260108/efimov-866291192.html
Врио торгпредства рассказал об интеграции платежных систем России и Ирана
Врио торгпредства рассказал об интеграции платежных систем России и Ирана - 08.01.2026, ПРАЙМ
Врио торгпредства рассказал об интеграции платежных систем России и Ирана
Интеграция российской платежной системы "Мир" с иранской Shetab упрощает финансовые операции для бизнеса, заявил в интервью РИА Новости врио торгового... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T08:32+0300
2026-01-08T08:32+0300
2026-01-08T08:32+0300
финансы
россия
рф
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/84/836408458_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_68392fa72ab43c6b36714aea988d7055.jpg
ТЕГЕРАН, 8 янв - ПРАЙМ. Интеграция российской платежной системы "Мир" с иранской Shetab упрощает финансовые операции для бизнеса, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов. По его словам, интеграция двух платежных систем стала важным практическим шагом в развитии российско-иранских торгово-экономических отношений. "Ее значение прежде всего прикладное: она снимает часть инфраструктурных ограничений, которые раньше сдерживали деловую активность и расчеты между нашими странами. Во-первых, речь идет об упрощении финансовых операций для бизнеса и граждан", - сказал Ефимов. Он добавил, что возможность использовать национальные платежные инструменты снижает зависимость от внешних финансовых каналов и валют, упрощает взаиморасчеты по командировочным расходам, туризму, сервисным услугам. "Во-вторых, слияние систем имеет важный психологический и институциональный эффект. Для бизнеса это сигнал, что финансовая инфраструктура сотрудничества не просто декларируется, а реально создается и развивается", - отметил он. При этом Ефимов подчеркнул, что на данном этапе интеграция "Мир" и Shetab не является универсальным решением для всех внешнеторговых расчетов. "Основные объемы торговли по-прежнему обслуживаются через банковские каналы, корреспондентские счета и специальные расчетные механизмы. Платежные системы прежде всего дополняют эту архитектуру, делая ее более устойчивой и диверсифицированной", - пояснил он. Россия и Иран в июле 2024 года завершили объединение платежных систем "Мир" и Shetab, а также провели два этапа интеграции систем, которые позволили бы совершать платежи и покупки, используя российское мобильное приложение MirPay с технологией NFC на смартфонах с операционной системой Android, а иранцам - снимать деньги с их карт в банкоматах РФ. Сообщалось о планах реализовать и третий этап к концу 2025 года, который позволил бы иранцам расплачиваться своими картами в России.
https://1prime.ru/20251217/arakchi-865642217.html
https://1prime.ru/20251215/lavrov-865582913.html
рф
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/84/836408458_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_7d07c8f534447678fc8e083722cf893f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, иран
Финансы, РОССИЯ, РФ, ИРАН
Врио торгпредства рассказал об интеграции платежных систем России и Ирана
Ефимов: интеграция платежной системы "Мир" с Shetab упрощает расчеты для бизнеса
ТЕГЕРАН, 8 янв - ПРАЙМ. Интеграция российской платежной системы "Мир" с иранской Shetab упрощает финансовые операции для бизнеса, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.
По его словам, интеграция двух платежных систем стала важным практическим шагом в развитии российско-иранских торгово-экономических отношений.
Глава МИД Ирана оценил развитие экономического сотрудничества с Россией
"Ее значение прежде всего прикладное: она снимает часть инфраструктурных ограничений, которые раньше сдерживали деловую активность и расчеты между нашими странами. Во-первых, речь идет об упрощении финансовых операций для бизнеса и граждан", - сказал Ефимов.
Он добавил, что возможность использовать национальные платежные инструменты снижает зависимость от внешних финансовых каналов и валют, упрощает взаиморасчеты по командировочным расходам, туризму, сервисным услугам.
"Во-вторых, слияние систем имеет важный психологический и институциональный эффект. Для бизнеса это сигнал, что финансовая инфраструктура сотрудничества не просто декларируется, а реально создается и развивается", - отметил он.
При этом Ефимов подчеркнул, что на данном этапе интеграция "Мир" и Shetab не является универсальным решением для всех внешнеторговых расчетов.
"Основные объемы торговли по-прежнему обслуживаются через банковские каналы, корреспондентские счета и специальные расчетные механизмы. Платежные системы прежде всего дополняют эту архитектуру, делая ее более устойчивой и диверсифицированной", - пояснил он.
Россия и Иран в июле 2024 года завершили объединение платежных систем "Мир" и Shetab, а также провели два этапа интеграции систем, которые позволили бы совершать платежи и покупки, используя российское мобильное приложение MirPay с технологией NFC на смартфонах с операционной системой Android, а иранцам - снимать деньги с их карт в банкоматах РФ. Сообщалось о планах реализовать и третий этап к концу 2025 года, который позволил бы иранцам расплачиваться своими картами в России.
Лавров оценил потенциал торговли России и Ирана