Россия и Иран могут повторить рекорд в товарообороте, заявил Ефимов

Россия и Иран могут повторить рекорд в товарообороте, заявил Ефимов

2026-01-08T10:44+0300

ТЕГЕРАН, 8 янв - ПРАЙМ. Москва и Тегеран способны повторить и превзойти рекордные цифры товарооборота в почти 5 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов. Иран и Россия вышли на максимальные показатели торговли в 2022 году на фоне санкций против Москвы из-за ситуации на Украине, а также ухода западных компаний из РФ. Тогда товарооборот составил около 5 миллиардов долларов. Однако рекорд не удалось повторить ни в 2023 году, когда он составил 4 миллиарда долларов, ни в 2024 году с 4,8 миллиарда долларов. "Повторить рекорд 2022 года вполне реально, а при благоприятной конъюнктуре и превзойти его. Для этого есть и политическая воля с обеих сторон, и растущий интерес бизнеса, и стратегическое понимание того, что российско-иранское экономическое партнёрство носит долгосрочный характер", - сказал Ефимов. По его словам, дополнительный импульс двусторонней торговле придаст вступившее в силу 15 мая 2025 года полноформатное соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами. Он напомнил озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в декабре данные, согласно которым за первые три квартала 2025 года товарооборот увеличился на 8%. По словам Ефимова, рост происходит в очень непростых внешних условиях - на фоне санкционного давления, перестройки логистики и системы финансовых взаиморасчётов. "Тем не менее переход на оплату в национальных валютах, развитие международного транспортного коридора "Север-Юг" и более тесная кооперация между бизнес-сообществами позволили сохранить положительную динамику", - добавил врио торгпреда. Также он указал, что за счет вступления в силу 2 октября 2025 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном и соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС, по сути, берет начало новый этап полномасштабного российско-иранского сотрудничества, включающий, по словам Ефимова, такие важные составляющие, как экономическую интеграцию, свободную торговлю, взаимные инвестиции, промышленную и технологическую кооперации, транспорт, логистику.

