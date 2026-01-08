Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕК заявили, что не собираются покидать платформу X, несмотря на критику - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260108/ek-866305245.html
В ЕК заявили, что не собираются покидать платформу X, несмотря на критику
В ЕК заявили, что не собираются покидать платформу X, несмотря на критику - 08.01.2026, ПРАЙМ
В ЕК заявили, что не собираются покидать платформу X, несмотря на критику
Европейская комиссия, несмотря на критику и проводимые расследования в отношении платформы X, не собирается покидать эту сеть и продолжит ее использовать,... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T16:59+0300
2026-01-08T16:59+0300
политика
финансы
банки
брюссель
европа
дональд трамп
сша
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/83395/98/833959839_0:95:3077:1825_1920x0_80_0_0_c6b7062f074db00594226dcc3db14852.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия, несмотря на критику и проводимые расследования в отношении платформы X, не собирается покидать эту сеть и продолжит ее использовать, сообщил представитель ЕК Тома Ренье. Все чиновники Еврокомиссии, а также представители пресс-службы ЕК имеют свои профили в X и проявляют на платформе высокую активность. "Мы действительно активны на этой платформе, это факт, но мы также используем более десяти других сетей и стараемся диверсифицировать наше присутствие", - сказал представитель на брифинге в Брюсселе. Ренье в декабре 2025 года объявил, что Еврокомиссия оштрафовала X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. В тот же день американский предприниматель Илон Маск, которому принадлежит соцсеть, заявил, что X оштрафовали, так как она "угрожает тоталитарному режиму" Европы. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, тогда же подчеркнул, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
https://1prime.ru/20260103/neuralink-866172435.html
брюссель
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83395/98/833959839_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_4f8f6532bace416f0dec58a96f4399e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, брюссель, европа, дональд трамп, сша, ек
Политика, Финансы, Банки, Брюссель, ЕВРОПА, Дональд Трамп, США, ЕК
16:59 08.01.2026
 
В ЕК заявили, что не собираются покидать платформу X, несмотря на критику

Ренье: ЕК не покинет платформу X, несмотря на критику ее и расследования

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтраница в окне браузера компьютера.
Страница в окне браузера компьютера. - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Страница в окне браузера компьютера.. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия, несмотря на критику и проводимые расследования в отношении платформы X, не собирается покидать эту сеть и продолжит ее использовать, сообщил представитель ЕК Тома Ренье.
Все чиновники Еврокомиссии, а также представители пресс-службы ЕК имеют свои профили в X и проявляют на платформе высокую активность.
"Мы действительно активны на этой платформе, это факт, но мы также используем более десяти других сетей и стараемся диверсифицировать наше присутствие", - сказал представитель на брифинге в Брюсселе.
Ренье в декабре 2025 года объявил, что Еврокомиссия оштрафовала X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. В тот же день американский предприниматель Илон Маск, которому принадлежит соцсеть, заявил, что X оштрафовали, так как она "угрожает тоталитарному режиму" Европы. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, тогда же подчеркнул, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Маск уверен, что импланты Neuralink помогут восстановить работу тела
3 января, 09:17
 
ПолитикаФинансыБанкиБрюссельЕВРОПАДональд ТрампСШАЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала