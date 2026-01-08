https://1prime.ru/20260108/ek-866305245.html
В ЕК заявили, что не собираются покидать платформу X, несмотря на критику
В ЕК заявили, что не собираются покидать платформу X, несмотря на критику - 08.01.2026, ПРАЙМ
В ЕК заявили, что не собираются покидать платформу X, несмотря на критику
Европейская комиссия, несмотря на критику и проводимые расследования в отношении платформы X, не собирается покидать эту сеть и продолжит ее использовать,... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T16:59+0300
2026-01-08T16:59+0300
2026-01-08T16:59+0300
политика
финансы
банки
брюссель
европа
дональд трамп
сша
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/83395/98/833959839_0:95:3077:1825_1920x0_80_0_0_c6b7062f074db00594226dcc3db14852.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия, несмотря на критику и проводимые расследования в отношении платформы X, не собирается покидать эту сеть и продолжит ее использовать, сообщил представитель ЕК Тома Ренье. Все чиновники Еврокомиссии, а также представители пресс-службы ЕК имеют свои профили в X и проявляют на платформе высокую активность. "Мы действительно активны на этой платформе, это факт, но мы также используем более десяти других сетей и стараемся диверсифицировать наше присутствие", - сказал представитель на брифинге в Брюсселе. Ренье в декабре 2025 года объявил, что Еврокомиссия оштрафовала X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. В тот же день американский предприниматель Илон Маск, которому принадлежит соцсеть, заявил, что X оштрафовали, так как она "угрожает тоталитарному режиму" Европы. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, тогда же подчеркнул, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
https://1prime.ru/20260103/neuralink-866172435.html
брюссель
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83395/98/833959839_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_4f8f6532bace416f0dec58a96f4399e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, брюссель, европа, дональд трамп, сша, ек
Политика, Финансы, Банки, Брюссель, ЕВРОПА, Дональд Трамп, США, ЕК
В ЕК заявили, что не собираются покидать платформу X, несмотря на критику
Ренье: ЕК не покинет платформу X, несмотря на критику ее и расследования