В ЕК заявили, что не собираются покидать платформу X, несмотря на критику

В ЕК заявили, что не собираются покидать платформу X, несмотря на критику - 08.01.2026, ПРАЙМ

В ЕК заявили, что не собираются покидать платформу X, несмотря на критику

08.01.2026

БРЮССЕЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. Европейская комиссия, несмотря на критику и проводимые расследования в отношении платформы X, не собирается покидать эту сеть и продолжит ее использовать, сообщил представитель ЕК Тома Ренье. Все чиновники Еврокомиссии, а также представители пресс-службы ЕК имеют свои профили в X и проявляют на платформе высокую активность. "Мы действительно активны на этой платформе, это факт, но мы также используем более десяти других сетей и стараемся диверсифицировать наше присутствие", - сказал представитель на брифинге в Брюсселе. Ренье в декабре 2025 года объявил, что Еврокомиссия оштрафовала X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. В тот же день американский предприниматель Илон Маск, которому принадлежит соцсеть, заявил, что X оштрафовали, так как она "угрожает тоталитарному режиму" Европы. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, тогда же подчеркнул, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.

