ЕС опасается реакции США на план по борьбе с авиавыбросами, пишут СМИ
2026-01-08T19:03+0300
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Евросоюз опасается реакции администрации президента США Дональда Трампа в случае принятия блоком плана по расширению системы торговли квотами на авиационные выбросы путем включения в нее трансатлантических рейсов, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. Согласно материалу, Еврокомиссия рассматривает вопрос расширения существующей схемы и преобразования ее в более масштабную программу, охватывающую все рейсы, вылетающие из стран блока. В таком случае все международные авиакомпании, выполняющие рейсы из ЕС, в том числе американские, столкнутся с повышением затрат, указывает издание. "Одному лишь богу известно, что сделает администрация Трампа", если Брюссель расширит свою собственную систему торговли выбросами, включив в нее трансатлантические рейсы", - пишет издание, приводя в своем сообщении слова чиновника. Согласно последнему, эксперты ЕК думают над тем, как говорить о распространении системы торговли выбросами на весь мир, но также обеспечить равные условия конкуренции.
