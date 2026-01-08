Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Официальный курс евро на Украине обновил исторический максимум - 08.01.2026
Украинская гривна
Официальный курс евро на Украине обновил исторический максимум
Официальный курс евро на Украине обновил исторический максимум
Официальный курс евро на Украине обновил исторический максимум, сообщила украинская версия журнала Forbes. | 08.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Официальный курс евро на Украине обновил исторический максимум, сообщила украинская версия журнала Forbes. "Пятьдесят гривен за один евро. Национальный банк Украины (НБУ) установил новый исторический минимум курса гривны", - говорится в материале на сайте издания. Как уточнили в издании, ровно год назад официальный курс НБУ составлял 43,43 гривны за евро. Курс доллара установлен на уровне 42,99 гривны за единицу иностранной валюты. Как сообщило украинское издание "Страна.ua", это также новый рекорд. В январе украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП. По его словам, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за доллар, однако центробанк Украины удерживает его на уровне 42 гривен за доллар, что приводит к потере конкурентоспособности производителей, части выручки экспортеров в гривневом эквиваленте, а бюджет страны, по словам Куща, недополучает налоговые поступления. Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября предупреждал, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам года - до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Новости
23:27 08.01.2026
 
Официальный курс евро на Украине обновил исторический максимум

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Обменный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Официальный курс евро на Украине обновил исторический максимум, сообщила украинская версия журнала Forbes.
"Пятьдесят гривен за один евро. Национальный банк Украины (НБУ) установил новый исторический минимум курса гривны", - говорится в материале на сайте издания.
Как уточнили в издании, ровно год назад официальный курс НБУ составлял 43,43 гривны за евро.
Курс доллара установлен на уровне 42,99 гривны за единицу иностранной валюты. Как сообщило украинское издание "Страна.ua", это также новый рекорд.
В январе украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП. По его словам, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за доллар, однако центробанк Украины удерживает его на уровне 42 гривен за доллар, что приводит к потере конкурентоспособности производителей, части выручки экспортеров в гривневом эквиваленте, а бюджет страны, по словам Куща, недополучает налоговые поступления.
Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября предупреждал, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам года - до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
