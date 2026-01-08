https://1prime.ru/20260108/evropa-866287459.html
политика
европа
киев
украина
нато
цру
мид
россия
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Европейские лидеры не могут прекратить враждебные действия против России и отказаться от поддержки Киева, иначе они будут вынуждены отвечать за бесполезные траты миллиардов, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала."Политики Европы потратили на поддержку Украины миллиарды, которые следовало бы направить на соцслужбы, здравоохранение и другие нужды. И если они скажут своим народам: "Мы проиграли. Мы думали, что это хорошая идея, но потратили 50 миллиардов долларов — и все пропало. <…> Мы постараемся сделать все возможное", — эти ребята вылетят из своих кресел в течение года или полутора по итогам выборов", — отметил аналитик.По его мнению, европейским политикам все равно придется ответить перед своим населением, так как их прежние опрометчивые решения уже негативно влияют на экономику и повседневную жизнь людей."Больше всего они боятся потерять власть и предстать идиотами, какими они и являются. <…> Европейцам теперь придется страдать еще больше, ведь цены на газ и нефть взлетели до небес. Лидерам Европы придется это объяснять. А объяснения нет, кроме как: "Ну, мы поверили американцам, что они смогут победить, и просто сделали то, что сказал нам Байден". Извините, но это не сработает", — уточнил Макговерн.По информации Минобороны, за последние сутки российские войска уничтожили до 1280 украинских солдат, танк Leopard, бронетранспортер и 23 единицы бронетехники. Кроме того, российская ПВО сбила снаряд HIMARS производства США и 106 беспилотников самолетного типа.В последнее время Россия фиксирует беспрецедентную активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением сил альянса в Европе. В МИД заявляли о готовности вести диалог с НАТО, но только на равной основе, и при условии отказа Запада от милитаризации региона.
европа
киев
украина
