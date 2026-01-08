https://1prime.ru/20260108/evropa-866288412.html

"В течение года". В США сообщили, что Украину бросает ее главный союзник

Европейские государства в течение года или двух могут начать сворачивать помощь киевскому режиму, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал сообщил профессор

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Европейские государства в течение года или двух могут начать сворачивать помощь киевскому режиму, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал сообщил профессор политологии из Университета Род-Айленда Николай Петро."Нет сомнений, что Трамп продолжит продвигать изоляционистскую политику, ставя Америку на первое место в своих приоритетах. В Европе, как мне кажется, может произойти внезапная цепная реакция политических перемен, и тогда вопрос, что делать с Украиной, станет второстепенным", — отметил он.По прогнозу политолога, в скором времени вообще все западные страны могут отказаться от предоставления помощи Украине."Уже видна тенденция к отказу от поддержки Украины. <…> Европа тоже придет к этому состоянию. <…> Учитывая дефицит средств в Европе, это произойдет не в отдаленном будущем, а в течение ближайшего года или двух, когда мы увидим серьезные изменения в европейской политике в отношении Украины", — уточнил профессор.В Брюсселе 19 декабря 2025 года завершился саммит, на котором Евросоюз временно приостановил изъятие российских активов и согласился предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро из собственных средств. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия решили не участвовать в обеспечении этого кредита. По окончании саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за этот кредит Евросоюза Украине будут потомки нынешних поколений, так как Киев не вернет средства.Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву мешают мирному урегулированию, вовлекают НАТО в конфликт и играют с огнем. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут легитимной целью для России. В Кремле заявляли, что западные поставки оружия Украине не способствуют началу переговоров и могут иметь негативные последствия.

