Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В течение года". В США сообщили, что Украину бросает ее главный союзник - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260108/evropa-866288412.html
"В течение года". В США сообщили, что Украину бросает ее главный союзник
"В течение года". В США сообщили, что Украину бросает ее главный союзник - 08.01.2026, ПРАЙМ
"В течение года". В США сообщили, что Украину бросает ее главный союзник
Европейские государства в течение года или двух могут начать сворачивать помощь киевскому режиму, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал сообщил профессор | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T07:22+0300
2026-01-08T07:23+0300
политика
украина
европа
венгрия
виктор орбан
сергей лавров
ес
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_971afcef2efc960fd6062e0257898890.jpg
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Европейские государства в течение года или двух могут начать сворачивать помощь киевскому режиму, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал сообщил профессор политологии из Университета Род-Айленда Николай Петро."Нет сомнений, что Трамп продолжит продвигать изоляционистскую политику, ставя Америку на первое место в своих приоритетах. В Европе, как мне кажется, может произойти внезапная цепная реакция политических перемен, и тогда вопрос, что делать с Украиной, станет второстепенным", — отметил он.По прогнозу политолога, в скором времени вообще все западные страны могут отказаться от предоставления помощи Украине."Уже видна тенденция к отказу от поддержки Украины. &lt;…&gt; Европа тоже придет к этому состоянию. &lt;…&gt; Учитывая дефицит средств в Европе, это произойдет не в отдаленном будущем, а в течение ближайшего года или двух, когда мы увидим серьезные изменения в европейской политике в отношении Украины", — уточнил профессор.В Брюсселе 19 декабря 2025 года завершился саммит, на котором Евросоюз временно приостановил изъятие российских активов и согласился предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро из собственных средств. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия решили не участвовать в обеспечении этого кредита. По окончании саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за этот кредит Евросоюза Украине будут потомки нынешних поколений, так как Киев не вернет средства.Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву мешают мирному урегулированию, вовлекают НАТО в конфликт и играют с огнем. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут легитимной целью для России. В Кремле заявляли, что западные поставки оружия Украине не способствуют началу переговоров и могут иметь негативные последствия.
https://1prime.ru/20260105/ek-866231000.html
украина
европа
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9324efabef9f40f80c21a4794808788b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, венгрия, виктор орбан, сергей лавров, ес, нато, мид
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Сергей Лавров, ЕС, НАТО, МИД
07:22 08.01.2026 (обновлено: 07:23 08.01.2026)
 
"В течение года". В США сообщили, что Украину бросает ее главный союзник

Политолог Петро: Европа может свернуть поддержку Украины в течение года

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Европейские государства в течение года или двух могут начать сворачивать помощь киевскому режиму, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал сообщил профессор политологии из Университета Род-Айленда Николай Петро.
"Нет сомнений, что Трамп продолжит продвигать изоляционистскую политику, ставя Америку на первое место в своих приоритетах. В Европе, как мне кажется, может произойти внезапная цепная реакция политических перемен, и тогда вопрос, что делать с Украиной, станет второстепенным", — отметил он.
По прогнозу политолога, в скором времени вообще все западные страны могут отказаться от предоставления помощи Украине.
"Уже видна тенденция к отказу от поддержки Украины. <…> Европа тоже придет к этому состоянию. <…> Учитывая дефицит средств в Европе, это произойдет не в отдаленном будущем, а в течение ближайшего года или двух, когда мы увидим серьезные изменения в европейской политике в отношении Украины", — уточнил профессор.
В Брюсселе 19 декабря 2025 года завершился саммит, на котором Евросоюз временно приостановил изъятие российских активов и согласился предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро из собственных средств. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия решили не участвовать в обеспечении этого кредита. По окончании саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за этот кредит Евросоюза Украине будут потомки нынешних поколений, так как Киев не вернет средства.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву мешают мирному урегулированию, вовлекают НАТО в конфликт и играют с огнем. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут легитимной целью для России. В Кремле заявляли, что западные поставки оружия Украине не способствуют началу переговоров и могут иметь негативные последствия.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Первый транш кредита ЕС Киеву передадут в первой половине года
5 января, 19:10
 
ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАВЕНГРИЯВиктор ОрбанСергей ЛавровЕСНАТОМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала