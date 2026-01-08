Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо назвал ошибкой сведение счетов с Россией через конфликт на Украине - 08.01.2026
Фицо назвал ошибкой сведение счетов с Россией через конфликт на Украине
БРАТИСЛАВА, 8 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал большой ошибкой кому-либо полагать, что него получится свести счеты с Россией, используя конфликт на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. "Мы очень ошибаемся, если полагаем, что через войну на Украине &lt;…&gt; кто-то сведет счеты с Российской Федерацией. Это самая большая ошибка. К сожалению, за эту ошибку прежде всего заплатят украинцы", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, который в четверг находится в Братиславе с официальным визитом. Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице правительства Словакии в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Премьер Словакии заявил, что и продолжение конфликта на Украине является "большой ошибкой". В среду Фицо заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
20:19 08.01.2026
 
Фицо назвал ошибкой сведение счетов с Россией через конфликт на Украине

Фицо: ошибка полагать, что через конфликт на Украине получится свести счеты с РФ

БРАТИСЛАВА, 8 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал большой ошибкой кому-либо полагать, что него получится свести счеты с Россией, используя конфликт на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Мы очень ошибаемся, если полагаем, что через войну на Украине <…> кто-то сведет счеты с Российской Федерацией. Это самая большая ошибка. К сожалению, за эту ошибку прежде всего заплатят украинцы", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, который в четверг находится в Братиславе с официальным визитом. Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице правительства Словакии в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Премьер Словакии заявил, что и продолжение конфликта на Украине является "большой ошибкой".
В среду Фицо заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
