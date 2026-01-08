Во Франции назвали действия протестующих в Париже фермеров незаконными

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПАРИЖ, 8 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон в четверг назвала незаконными действия фермеров, устроивших в столице акцию протеста на тракторах против подписания соглашения о свободной торговле ЕС с южноамериканским общим рынком Меркосур. Ранее французские фермеры на тракторах прибыли в центр Парижа на акцию против подписания соглашения о свободной торговле Евросоюза с Меркосур. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на данные французского государственного портала о дорожном движении Sytadin, что из-за протеста фермеров ранним утром был перекрыт участок автомагистрали А13 (Париж - Кан). Лидер сельскохозяйственного профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) Бертран Ванто заявил в четверг, что профсоюз намерен встретиться со спикерами обеих палат французского парламента. "Ситуация, которую мы наблюдаем с этой ночи, с сегодняшнего утра, неприемлема… Частичное блокирование (автомагистрали - ред.) А13, как это было сегодня утром, или попытка устроить демонстрацию перед Национальным собранием (нижней палатой французского парламента - ред.)… это незаконно", - заявила Брежон в эфире радиостанции France Info. После вспышки нодулярного дерматита (заразного инфекционного заболевания, сопровождающегося лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов, которое является безвредным для человека и смертельно опасным для крупного рогатого скота) в ряде французских департаментов в декабре 2025 года власти страны приняли решение начать принудительный забой скота в тех стадах, где зафиксировали болезнь. Это вызвало возмущение фермеров, которые начали организовывать протесты, в которых приняли участие около 2,5 тысяч французских фермеров. Аграрии также выступали против соглашения о свободной торговле ЕС со странами южноамериканского общего рынка Меркосур. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета 19 декабря заявила, что лидеры стран ЕС отложили его подписание как минимум до января. Президент Франции Эммануэль Макрон в тот же день приветствовал это решение. В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Во Франции назвали действия протестующих в Париже фермеров незаконными

Представитель кабмина Франции назвала действия протестующих в Париже фермеров незаконными

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
" Флаг Франции. Архивное фото
© fotolia.com / illustrez-vous
ПАРИЖ, 8 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон в четверг назвала незаконными действия фермеров, устроивших в столице акцию протеста на тракторах против подписания соглашения о свободной торговле ЕС с южноамериканским общим рынком Меркосур.
Ранее французские фермеры на тракторах прибыли в центр Парижа на акцию против подписания соглашения о свободной торговле Евросоюза с Меркосур. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на данные французского государственного портала о дорожном движении Sytadin, что из-за протеста фермеров ранним утром был перекрыт участок автомагистрали А13 (Париж - Кан). Лидер сельскохозяйственного профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) Бертран Ванто заявил в четверг, что профсоюз намерен встретиться со спикерами обеих палат французского парламента.
"Ситуация, которую мы наблюдаем с этой ночи, с сегодняшнего утра, неприемлема… Частичное блокирование (автомагистрали - ред.) А13, как это было сегодня утром, или попытка устроить демонстрацию перед Национальным собранием (нижней палатой французского парламента - ред.)… это незаконно", - заявила Брежон в эфире радиостанции France Info.
После вспышки нодулярного дерматита (заразного инфекционного заболевания, сопровождающегося лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов, которое является безвредным для человека и смертельно опасным для крупного рогатого скота) в ряде французских департаментов в декабре 2025 года власти страны приняли решение начать принудительный забой скота в тех стадах, где зафиксировали болезнь. Это вызвало возмущение фермеров, которые начали организовывать протесты, в которых приняли участие около 2,5 тысяч французских фермеров. Аграрии также выступали против соглашения о свободной торговле ЕС со странами южноамериканского общего рынка Меркосур.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета 19 декабря заявила, что лидеры стран ЕС отложили его подписание как минимум до января. Президент Франции Эммануэль Макрон в тот же день приветствовал это решение.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
