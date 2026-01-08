Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Баскетболиста Касаткина обменяли на осужденного гражданина Франции Винатье - 08.01.2026
Баскетболиста Касаткина обменяли на осужденного гражданина Франции Винатье
2026-01-08T18:51+0300
2026-01-08T18:51+0300
происшествия
общество
бизнес
франция
рф
фсб
москва
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье* (признан в РФ иноагентом), который был помилован указом президента РФ, сообщила ФСБ России. "Даниил Касаткин был обменян на гражданина Французской Республики Винатье* Лорана Клода Жана-Луи, 1976 года рождения, который, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" ("Centre for Humanitarian Dialogue"), осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера", - говорится в сообщении. Уточняется, что 14 октября 2024 года приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы Винатье* был осужден к трем годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 330.1 УК России ("Неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по предоставлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов…"). 21 мая 2025 года Винатье* было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж"), и решением Лефортовского районного суда Москвы от 27 июня 2025 года ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Помилован указом президента Российской Федерации", - добавляется в сообщении ФСБ о Винатье*.*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
общество , бизнес, франция, рф, фсб, москва
Происшествия, Общество , Бизнес, ФРАНЦИЯ, РФ, ФСБ, МОСКВА
18:51 08.01.2026
 
Баскетболиста Касаткина обменяли на осужденного гражданина Франции Винатье

ФСБ: баскетболиста Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Винатье

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье* (признан в РФ иноагентом), который был помилован указом президента РФ, сообщила ФСБ России.
"Даниил Касаткин был обменян на гражданина Французской Республики Винатье* Лорана Клода Жана-Луи, 1976 года рождения, который, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" ("Centre for Humanitarian Dialogue"), осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 14 октября 2024 года приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы Винатье* был осужден к трем годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 330.1 УК России ("Неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по предоставлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов…"). 21 мая 2025 года Винатье* было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж"), и решением Лефортовского районного суда Москвы от 27 июня 2025 года ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Помилован указом президента Российской Федерации", - добавляется в сообщении ФСБ о Винатье*.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
