Европа снова максимально отбирает газ из подземных хранилищ, пишет Газпром
2026-01-08T19:24+0300
энергетика
европа
газпром
газ
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Европейские страны опять устанавливают максимумы отбора газа из подземных хранилищ, обратил внимание "Газпром". "Европа опять устанавливает максимумы отбора газа из подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 5 и 6 января из европейских ПХГ отобраны максимальные для этих дней суточные объемы газа за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Ранее этой зимой были зафиксированы максимальные суточные отборы газа для 24, 25, 26 и 31 декабря.
европа
