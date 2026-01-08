https://1prime.ru/20260108/gazprom-866308208.html

Европа снова максимально отбирает газ из подземных хранилищ, пишет Газпром

Европа снова максимально отбирает газ из подземных хранилищ, пишет Газпром - 08.01.2026, ПРАЙМ

Европа снова максимально отбирает газ из подземных хранилищ, пишет Газпром

Европейские страны опять устанавливают максимумы отбора газа из подземных хранилищ, обратил внимание "Газпром". | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T19:24+0300

2026-01-08T19:24+0300

2026-01-08T19:24+0300

энергетика

европа

газпром

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_4701a26f57ce6a4e18d21c3c786e4601.jpg

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Европейские страны опять устанавливают максимумы отбора газа из подземных хранилищ, обратил внимание "Газпром". "Европа опять устанавливает максимумы отбора газа из подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 5 и 6 января из европейских ПХГ отобраны максимальные для этих дней суточные объемы газа за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Ранее этой зимой были зафиксированы максимальные суточные отборы газа для 24, 25, 26 и 31 декабря.

https://1prime.ru/20260107/ssha-866275980.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, газпром, газ