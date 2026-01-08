В Госдуме рассказали об освобождении от уплаты туристического налога

https://1prime.ru/20260108/gosduma-866285644.html
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и некоторые другие категории граждан освобождены от уплаты туристического налога, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
Парламентарий уточнил, что туристический налог является местным налогом и вводится исключительно по решению органов местного самоуправления либо законами городов федерального значения. Он добавил, что, если такое решение на территории муниципалитета не принято, налог не взимается.
"Перечень лиц, освобожденных от уплаты туристического налога, установлен на федеральном уровне в Налоговом кодексе РФ и является обязательным для применения по всей стране. К таким категориям относятся, в частности, несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий, участники СВО, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, а также граждане, прибывшие для лечения или медицинской реабилитации, и лица, размещающиеся в служебных командировках при наличии подтверждающих документов", - сказал Якубовский.
Кроме того, по его словам, туристический налог не уплачивают граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования. Якубовский подчеркнул, что данный перечень не может быть сокращен на региональном или муниципальном уровне.
"Вместе с тем субъекты РФ и органы местного самоуправления вправе расширять этот перечень, устанавливая дополнительные льготные категории или пониженные ставки. Это позволяет учитывать местную специфику и принимать дополнительные меры социальной поддержки без ущемления федеральных гарантий", - заключил он.
