В Госдуму внесут несколько инициатив по миграционной политике

общество

россия

вячеслав володин

госдума

мвд

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9efd13c8e82cab8903a89ce90461c61d.jpg

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. В Госдуму внесут ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. "Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики", - написал Володин в своем канале на платформе Max. Он рассказал, что планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в Россию на срок более трех месяцев. "Обязать медицинские организации направлять информацию: в МВД России - об оформленных заключениях, в Роспотребнадзор - о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации", - добавил председатель Госдумы. Володин уточнил, что также планируется ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования и предусмотреть за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда. Кроме того, по его словам, планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. "Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране", - подчеркнул председатель ГД.

