В Госдуму внесут несколько инициатив по миграционной политике
2026-01-08T09:49+0300
2026-01-08T09:49+0300
общество
россия
вячеслав володин
госдума
мвд
роспотребнадзор
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. В Госдуму внесут ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. "Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики", - написал Володин в своем канале на платформе Max. Он рассказал, что планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в Россию на срок более трех месяцев. "Обязать медицинские организации направлять информацию: в МВД России - об оформленных заключениях, в Роспотребнадзор - о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации", - добавил председатель Госдумы. Володин уточнил, что также планируется ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования и предусмотреть за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда. Кроме того, по его словам, планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. "Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране", - подчеркнул председатель ГД.
общество, россия, вячеслав володин, госдума, мвд, роспотребнадзор
Общество , РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, МВД, Роспотребнадзор
09:49 08.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. В Госдуму внесут ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
"Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Дума
В Госдуму внесли проект об отмене социальной пенсии для мигрантов
29 сентября 2025, 16:05
Он рассказал, что планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в Россию на срок более трех месяцев.
"Обязать медицинские организации направлять информацию: в МВД России - об оформленных заключениях, в Роспотребнадзор - о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации", - добавил председатель Госдумы.
Володин уточнил, что также планируется ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования и предусмотреть за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда.
Кроме того, по его словам, планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
"Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране", - подчеркнул председатель ГД.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи
9 сентября 2025, 14:50
 
ОбществоРОССИЯВячеслав ВолодинГосдумаМВДРоспотребнадзор
 
 
