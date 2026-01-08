https://1prime.ru/20260108/grenlandiya-866310095.html

Нидерланды и Дания усилят безопасность Гренландии, заявил ван Вил

Нидерланды и Дания усилят безопасность Гренландии, заявил ван Вил - 08.01.2026, ПРАЙМ

Нидерланды и Дания усилят безопасность Гренландии, заявил ван Вил

Нидерланды и Дания намерены активизировать усилия по укреплению безопасности Арктики и Гренландии, сообщил в четверг глава нидерландского МИД Давид ван Вил. | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T20:47+0300

2026-01-08T20:47+0300

2026-01-08T20:47+0300

политика

мировая экономика

гренландия

дания

нидерланды

дональд трамп

нато

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854270455_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0dc3f3fe0e0e94243a148d2ac2e9c6e7.jpg

ГААГА, 8 янв - ПРАЙМ. Нидерланды и Дания намерены активизировать усилия по укреплению безопасности Арктики и Гренландии, сообщил в четверг глава нидерландского МИД Давид ван Вил. Во вторник глава нидерландского МИД заявил, что решение о будущем Гренландии должны принимать сам остров и Дания, а королевство поддерживает их в этом. В среду премьер Нидерландов Дик Схоф заверил, что безопасность Европы и НАТО окажется под сильным давлением, если США захватят датскую автономную территорию. "Состоялся хороший обмен мнениями с моим датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном. Мы обсудили важность усиления безопасности Арктики и Гренландии. Как союзники по НАТО, мы полны решимости активизировать совместные усилия", - написал ван Вил в соцсети Х. Министр иностранных дел Нидерландов в разговоре с датским коллегой снова сказал, что будущее Гренландии зависит от Дании и острова. В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет. Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

https://1prime.ru/20260108/podesta-866303100.html

гренландия

дания

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, гренландия, дания, нидерланды, дональд трамп, нато, мид