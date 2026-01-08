Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5%
https://1prime.ru/20260108/iata-866300080.html
Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5% - 08.01.2026, ПРАЙМ
Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T13:35+0300
2026-01-08T13:35+0300
бизнес
мировая экономика
ближний восток
африка
азиатско-тихоокеанский регион
iata
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в ноябре увеличился на 6,9% в годовом выражении. Самый сильный рост был зафиксирован в Африке (+15,6%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+10,3%). Показатель также увеличился в Европе (+5,8%) и Ближнем Востоке (+7,4%). Снижение наблюдалось в Северной Америке (-1,6%), а также Латинской Америке и Карибском бассейне (-4,8%). &quot;Спрос на авиаперевозки грузов вырос на 5,5% в годовом выражении в ноябре 2025 года, чему способствовало то, что грузоотправители отдавали приоритет своевременной доставке в преддверии праздничного сезона конца года. Высокий спрос на развивающихся рынках и избирательный рост на Ближнем Востоке более чем компенсировали слабость в странах Америки, где продолжается адаптация к новому тарифному режиму США&quot;, - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша.&quot;В глобальном масштабе четвертый квартал для авиагрузовых перевозок оказался устойчивым, поскольку стратегическая переориентация торговых маршрутов определяла показатели на ключевых рынках. Уверенное завершение 2025 года создаёт благоприятные перспективы для отрасли авиаперевозок грузов в начале нового года&quot;, - сказал глава IATA.
https://1prime.ru/20250826/perevozki-861254282.html
ближний восток
африка
азиатско-тихоокеанский регион
бизнес, мировая экономика, ближний восток, африка, азиатско-тихоокеанский регион, iata
Бизнес, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА, Азиатско-Тихоокеанский регион, IATA
13:35 08.01.2026
 
Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5%

IATA: грузовые авиаперевозки в мире в ноябре выросли на 5,5% в годовом выражении

© РИА Новости . Илья Питалев
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
Объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в ноябре увеличился на 6,9% в годовом выражении.
Самый сильный рост был зафиксирован в Африке (+15,6%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+10,3%). Показатель также увеличился в Европе (+5,8%) и Ближнем Востоке (+7,4%). Снижение наблюдалось в Северной Америке (-1,6%), а также Латинской Америке и Карибском бассейне (-4,8%).

"Спрос на авиаперевозки грузов вырос на 5,5% в годовом выражении в ноябре 2025 года, чему способствовало то, что грузоотправители отдавали приоритет своевременной доставке в преддверии праздничного сезона конца года. Высокий спрос на развивающихся рынках и избирательный рост на Ближнем Востоке более чем компенсировали слабость в странах Америки, где продолжается адаптация к новому тарифному режиму США", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша.

"В глобальном масштабе четвертый квартал для авиагрузовых перевозок оказался устойчивым, поскольку стратегическая переориентация торговых маршрутов определяла показатели на ключевых рынках. Уверенное завершение 2025 года создаёт благоприятные перспективы для отрасли авиаперевозок грузов в начале нового года", - сказал глава IATA.

Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток вырос в январе-июле 2025 года
26 августа 2025, 10:52
Спрос на грузовые авиаперевозки на Дальний Восток вырос в январе-июле 2025 года
26 августа 2025, 10:52
 
Бизнес, Мировая экономика, Ближний Восток, Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, IATA
 
 
