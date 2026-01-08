https://1prime.ru/20260108/iata-866300080.html

Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5%

Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5% - 08.01.2026, ПРАЙМ

Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5%

Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T13:35+0300

2026-01-08T13:35+0300

2026-01-08T13:35+0300

бизнес

мировая экономика

ближний восток

африка

азиатско-тихоокеанский регион

iata

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в ноябре увеличился на 6,9% в годовом выражении. Самый сильный рост был зафиксирован в Африке (+15,6%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+10,3%). Показатель также увеличился в Европе (+5,8%) и Ближнем Востоке (+7,4%). Снижение наблюдалось в Северной Америке (-1,6%), а также Латинской Америке и Карибском бассейне (-4,8%). "Спрос на авиаперевозки грузов вырос на 5,5% в годовом выражении в ноябре 2025 года, чему способствовало то, что грузоотправители отдавали приоритет своевременной доставке в преддверии праздничного сезона конца года. Высокий спрос на развивающихся рынках и избирательный рост на Ближнем Востоке более чем компенсировали слабость в странах Америки, где продолжается адаптация к новому тарифному режиму США", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша."В глобальном масштабе четвертый квартал для авиагрузовых перевозок оказался устойчивым, поскольку стратегическая переориентация торговых маршрутов определяла показатели на ключевых рынках. Уверенное завершение 2025 года создаёт благоприятные перспективы для отрасли авиаперевозок грузов в начале нового года", - сказал глава IATA.

https://1prime.ru/20250826/perevozki-861254282.html

ближний восток

африка

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, ближний восток, африка, азиатско-тихоокеанский регион, iata