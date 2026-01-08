https://1prime.ru/20260108/iata-866300080.html
Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5% - 08.01.2026, ПРАЙМ
Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T13:35+0300
2026-01-08T13:35+0300
2026-01-08T13:35+0300
бизнес
мировая экономика
ближний восток
африка
азиатско-тихоокеанский регион
iata
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в ноябре увеличился на 6,9% в годовом выражении. Самый сильный рост был зафиксирован в Африке (+15,6%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+10,3%). Показатель также увеличился в Европе (+5,8%) и Ближнем Востоке (+7,4%). Снижение наблюдалось в Северной Америке (-1,6%), а также Латинской Америке и Карибском бассейне (-4,8%). "Спрос на авиаперевозки грузов вырос на 5,5% в годовом выражении в ноябре 2025 года, чему способствовало то, что грузоотправители отдавали приоритет своевременной доставке в преддверии праздничного сезона конца года. Высокий спрос на развивающихся рынках и избирательный рост на Ближнем Востоке более чем компенсировали слабость в странах Америки, где продолжается адаптация к новому тарифному режиму США", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша."В глобальном масштабе четвертый квартал для авиагрузовых перевозок оказался устойчивым, поскольку стратегическая переориентация торговых маршрутов определяла показатели на ключевых рынках. Уверенное завершение 2025 года создаёт благоприятные перспективы для отрасли авиаперевозок грузов в начале нового года", - сказал глава IATA.
https://1prime.ru/20250826/perevozki-861254282.html
ближний восток
африка
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7ee695718df44b82277a008e5979d01b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, ближний восток, африка, азиатско-тихоокеанский регион, iata
Бизнес, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА, Азиатско-Тихоокеанский регион, IATA
Объем грузовых авиаперевозок в мире в ноябре вырос на 5,5%
IATA: грузовые авиаперевозки в мире в ноябре выросли на 5,5% в годовом выражении