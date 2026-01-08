Министр торговли Индии проводит в Брюсселе переговоры о свободной торговле
БРЮССЕЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. Министр торговли Индии Пиюш Гоял проводит в Брюсселе встречи с еврокомиссаром по вопросам торговли Марошем Шефчовичем для завершения переговоров по соглашению о свободной торговле между республикой и Европейским союзом, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Министр торговли Индии Гоял находится в Брюсселе для встречи с нашим еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. Эти встречи проходят сегодня и завтра. Я не буду вдаваться в подробности этих встреч, поскольку они еще не состоялись, но мы, безусловно, настроены оптимистично в том, что они сыграют роль в продвижении процесса к заключению этого торгового соглашения, которое мы считаем очень важным и значимым. Я не буду входить в детали текущего состояния переговоров и делать жесткие заявления о том, на какой стадии финализации мы находимся, потому что, как сам еврокомиссар Шефчович любит говорить, последний километр - самый трудный", - сказал Жилл.
Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по этому соглашению стороны возобновили в мае 2021 года. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в республику в феврале 2025 года отметила, что она и индийский премьер Нарендра Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу прошлого года на фоне действий США по введению тарифов.