https://1prime.ru/20260108/indiya-866303901.html

Министр торговли Индии проводит в Брюсселе переговоры о свободной торговле

Министр торговли Индии проводит в Брюсселе переговоры о свободной торговле - 08.01.2026, ПРАЙМ

Министр торговли Индии проводит в Брюсселе переговоры о свободной торговле

Министр торговли Индии Пиюш Гоял проводит в Брюсселе встречи с еврокомиссаром по вопросам торговли Марошем Шефчовичем для завершения переговоров по соглашению о | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T16:06+0300

2026-01-08T16:06+0300

2026-01-08T16:06+0300

мировая экономика

индия

брюссель

сша

марош шефчович

урсула фон дер ляйен

нарендра моди

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. Министр торговли Индии Пиюш Гоял проводит в Брюсселе встречи с еврокомиссаром по вопросам торговли Марошем Шефчовичем для завершения переговоров по соглашению о свободной торговле между республикой и Европейским союзом, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Министр торговли Индии Гоял находится в Брюсселе для встречи с нашим еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. Эти встречи проходят сегодня и завтра. Я не буду вдаваться в подробности этих встреч, поскольку они еще не состоялись, но мы, безусловно, настроены оптимистично в том, что они сыграют роль в продвижении процесса к заключению этого торгового соглашения, которое мы считаем очень важным и значимым. Я не буду входить в детали текущего состояния переговоров и делать жесткие заявления о том, на какой стадии финализации мы находимся, потому что, как сам еврокомиссар Шефчович любит говорить, последний километр - самый трудный", - сказал Жилл.Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по этому соглашению стороны возобновили в мае 2021 года. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в республику в феврале 2025 года отметила, что она и индийский премьер Нарендра Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу прошлого года на фоне действий США по введению тарифов.

https://1prime.ru/20260102/ran-866156284.html

индия

брюссель

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, индия, брюссель, сша, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, нарендра моди, ес