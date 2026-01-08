Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр торговли Индии проводит в Брюсселе переговоры о свободной торговле - 08.01.2026, ПРАЙМ
Министр торговли Индии проводит в Брюсселе переговоры о свободной торговле
2026-01-08T16:06+0300
2026-01-08T16:06+0300
мировая экономика
индия
брюссель
сша
марош шефчович
урсула фон дер ляйен
нарендра моди
ес
мировая экономика, индия, брюссель, сша, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, нарендра моди, ес
Мировая экономика, ИНДИЯ, Брюссель, США, Марош Шефчович, Урсула фон дер Ляйен, Нарендра Моди, ЕС
16:06 08.01.2026
 
Министр торговли Индии проводит в Брюсселе переговоры о свободной торговле

Флаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
БРЮССЕЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. Министр торговли Индии Пиюш Гоял проводит в Брюсселе встречи с еврокомиссаром по вопросам торговли Марошем Шефчовичем для завершения переговоров по соглашению о свободной торговле между республикой и Европейским союзом, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

"Министр торговли Индии Гоял находится в Брюсселе для встречи с нашим еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. Эти встречи проходят сегодня и завтра. Я не буду вдаваться в подробности этих встреч, поскольку они еще не состоялись, но мы, безусловно, настроены оптимистично в том, что они сыграют роль в продвижении процесса к заключению этого торгового соглашения, которое мы считаем очень важным и значимым. Я не буду входить в детали текущего состояния переговоров и делать жесткие заявления о том, на какой стадии финализации мы находимся, потому что, как сам еврокомиссар Шефчович любит говорить, последний километр - самый трудный", - сказал Жилл.

Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и спиртные напитки, а также передвижение людей. Переговоры по этому соглашению стороны возобновили в мае 2021 года. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в республику в феврале 2025 года отметила, что она и индийский премьер Нарендра Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу прошлого года на фоне действий США по введению тарифов.
Индия может стать четвертой экономикой мира в 2026 году, считает РАН
2 января, 09:28
2 января, 09:28
 
Заголовок открываемого материала