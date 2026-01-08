https://1prime.ru/20260108/inoagenty-866299923.html
В России с 1 января действует единая ставка НДФЛ для иноагентов
2026-01-08T13:18+0300
финансы
россия
вячеслав володин
госдума
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Единая ставка НДФЛ в размере 30% действует для иноагентов в России с 1 января, также они лишились ряда налоговых льгот, сообщает пресс-служба Госдумы. "Для лиц, признанных иностранными агентами, теперь действует единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 30%. Норма вступила в силу с 1 января 2026 года. Также иноагенты лишились ряда налоговых льгот", - говорится в сообщении.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что иноагенты не должны получать налоговых льгот. По его словам, они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере. Володин подчеркивал, что Госдума системно работает над мерами по защите суверенитета и безопасности России, в том числе от попыток недружественного вмешательства извне. Председатель Госдумы напомнил, что в конце сессии был принят в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести временные ограничительные меры для лиц, скрывающихся от правосудия за рубежом. Он уточнил, что решение создаст дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания. По его словам, виновный сначала должен ответить по закону за совершенное деяние, и только потом вновь пользоваться всеми правами и благами общества.
