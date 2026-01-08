https://1prime.ru/20260108/investitsii-866038272.html

"Выше рынка, ценнее денег": во что инвестировать в 2026-м

"Выше рынка, ценнее денег": во что инвестировать в 2026-м - 08.01.2026, ПРАЙМ

"Выше рынка, ценнее денег": во что инвестировать в 2026-м

Биржи в наступившем году надеются на подъем. В какие активы вкладывать средства, чтобы максимально заработать и ничего не потерять — в материале "Прайм". | 08.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Биржи в наступившем году надеются на подъем. В какие активы вкладывать средства, чтобы максимально заработать и ничего не потерять — в материале "Прайм".Информация из этой статьи не может быть инвестиционной рекомендацией. Советуем ознакомиться с мнениями аналитиков и делать выводы самостоятельно.Делайте ваши ставкиУже мало кто сомневается, что цикл смягчения денежно-кредитной политики Центробанка продолжится. Вопрос лишь в динамике. Если активная (а многие надеются на ключевую ставку в 10-12% к концу 2026-го), то и условия по вкладам будут ухудшаться быстрее. Уже сейчас проценты по длинным депозитам существенно ниже, чем по краткосрочным. Так что при желании зафиксировать доход стоит поторопиться.Если же регулятор сохранит осторожность, процесс пойдет плавно, возможно, с паузами. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в 2026 году средний уровень ключевой ставки составит 13-15%. Такой вариант более реален, особенно с учетом налоговых новаций.Тем не менее средняя ставка в 2025-м — 15,6%, а в 2024-м — 22,2%. Вывод очевиден: стоит задуматься и о других вариантах вложения средств.Облигации: без лишнего рискаИндекс Мосбиржи за год практически не изменился — как был в районе 2700, так и остался. Однако наблюдались существенные колебания, а между минимальными и максимальными отметками было около 800 пунктов. Кто-то сумел на этом заработать, используя традиционные инструменты — например, облигации."Наиболее эффективная стратегия — фиксация текущих высоких ставок через облигации федерального займа с длинным сроком погашения и корпоративные бумаги надежных эмитентов. Оправданным представляется умеренное по объему позиционирование в расчете на девальвацию рубля, в основном через квазивалютные облигации", — рассуждает аналитик "Цифра Брокер" Иван Ефанов.Доходность ОФЗ —13-16% в зависимости от срока погашения, причем длинные облигации могут дать дополнительную прибыль при снижении ставок. Не хуже и надежные корпоративные бумаги."Мы считаем, что в этом году основное значение будут иметь тип купона и срок до погашения. При снижении ставки лучшую динамику, как правило, показывают облигации с фиксированным купоном, а также бумаги со средним и длительным сроком обращения", —говорит Андрей Золотов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".Акции: игра для уверенныхСнижение безрисковой доходности способствует постепенному перетоку ликвидности в голубые фишки, которые уже выглядят весьма привлекательно. А когда ставка опустится в диапазон 14-12%, (12-14?) депозиты начнут уступать дивидендам.И это даже если не брать в расчет возможное подорожание самой акции, что весьма вероятно. Ставка 16% многими воспринимается как заградительная для развития бизнеса, и финансовые результаты компаний часто выходят удручающими. Однако ситуация должна измениться. Особенно если поможет геополитика.По мнению Ивана Ефанова, рост способны показать компании без долга, ориентированные на внутренний рынок (защита от экспортных блокад и крепкого рубля), монополисты, а также те, что имеют возможность перекладывать инфляцию на потребителя."Мы делаем акцент на финансовом и потребительском секторе. Среди наших фаворитов: "Т-технологии", Сбер, "ИКС 5", "Лента", "Новабев", "Озон", "Яндекс", "Хэдхантер", —перечисляет он.Более осторожным инвесторам —короткие выпуски, флоатеры и фонды денежного рынка как альтернатива депозитам.Главный риск для биржевых инструментов — по-прежнему высокие кредитные ставки, скорее всего, и в 2026-м двузначные. На фоне замедления экономики это означает, что основная прибыль большинства игроков пойдет на обслуживание долга. В результате сохранится вероятность дефолтов среди эмитентов с высокой долговой и процентной нагрузкой.Золото и прочие металлыЖелтый металл за год подорожал на 60%. И продолжит дорожать, считает CEO сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.По его мнению, долю золота в портфеле можно поднять с 10 до 20%. "Стоит рассмотреть как традиционные монеты и слитки, так и инструменты вроде "Е-Золота", позволяющие не только зарабатывать на росте цены, но и получать доход в виде дивидендов", —советует эксперт.С одной стороны, аналитики крупных банков прогнозируют повышение котировок до четырех-пяти тысяч долларов за унцию к концу 2026-го. С другой — золото все же остается защитным активом. Нужно учитывать его волатильность и валютные риски. Ежегодный доход не гарантирован.Эксперты обращают внимание на другие металлы. "Думаю, цветные металлурги способны улучшить финпоказатели в 2026-м. Этот сектор в моем понимании — приоритетный для портфеля как в России, так и в мире, хотя сейчас и не может похвастаться впечатляющей дивидендной доходностью", —говорит советник генерального директора инвестиционной компании "АВИ Кэпитал" Дмитрий Сачин.Новые инструментыКриптовалюта все чаще воспринимается как полноценный инвестиционный класс. Рост интереса со стороны институциональных инвесторов, развитие инфраструктуры и более понятные правила регулирования способствуют спросу на цифровые активы."Для частного инвестора это шанс участвовать в формировании нового финансового рынка, выделяя умеренную долю капитала в наиболее ликвидные и технологически устойчивые проекты", —отмечает управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.Не исключено появление возможностей, о которых пока мало кто знает. "Развитие цифровых финансовых активов (ЦФА) и регулирование фондов "дружественных" юрисдикций станут важным драйвером для поиска новых, более эффективных инструментов хеджирования валютных рисков", — считает Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса "Сравни".Для тех, кто не хочет делать ставку на один инструмент, есть биржевые фонды, позволяющие диверсифицировать вложения одной покупкой, будь то акции российских компаний, облигации или денежный рынок, добавляет частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров."Разумное распределение между депозитами, облигациями и другими инструментами помогает сбалансировать доходность и риски. Наступивший год обещает быть периодом постепенной нормализации ставок, что создает как вызовы, так и новые возможности для тех, кто следит за рынком и принимает взвешенные решения", —заключает он.

2026

