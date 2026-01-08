https://1prime.ru/20260108/irlandiya-866305381.html
Ирландия проголосует против соглашения между ЕС и Меркосур, заявил премьер
2026-01-08T17:03+0300
ЛОНДОН, 8 янв - ПРАЙМ. Ирландия проголосует против подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Меркосур, заявил ирландский премьер-министр Михол Мартин. Члены ЕС проголосуют по поводу соглашения о свободной торговле между блоком и Меркосур в пятницу. Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия проголосует против соглашения. "У нас нет уверенности в том, что это не нанесет им (фермерам - ред.) ущерба. Поэтому правительство будет голосовать против", - заявил Мартин, слова которого приводит газета Irish Mirror. По его словам, Дублину нужна уверенность, что ирландские стандарты в области сельского хозяйства и обязательства перед фермерами не будут подорваны менее регулируемым латиноамериканским сельским хозяйством. "Хотя ЕС согласился на ряд дополнительных мер, их недостаточно, чтобы удовлетворить наших граждан. Таким образом, наша позиция остается в силе. Мы будем голосовать против соглашения", - заявил тем временем ирландский вице-премьер Саймон Харрис. В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
https://1prime.ru/20250903/soglashenie-861720807.html
