https://1prime.ru/20260108/karlson-866288015.html

Такер Карлсон назвал Россию ключевой страной для США

Такер Карлсон назвал Россию ключевой страной для США - 08.01.2026, ПРАЙМ

Такер Карлсон назвал Россию ключевой страной для США

Консервативный американский журналист Такер Карлсон назвал Россию ключевой по важности страной для Соединенных Штатов. | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T06:51+0300

2026-01-08T06:51+0300

2026-01-08T07:54+0300

экономика

россия

мировая экономика

аляска

сша

анкоридж

такер карлсон

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a278a5739e38ed630241c67f9c76a3e.jpg

ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Консервативный американский журналист Такер Карлсон назвал Россию ключевой по важности страной для Соединенных Штатов. "Россия имеет ключевое значение для Соединённых Штатов", - заявил он в своем видео, опубликованном в соцсети Х. Журналист также отметил, что главным препятствием для двухсторонних отношений являются американские внешнеполитические элиты. "Нам нужна Россия, и единственная причина, по которой мы не находимся в союзе с Россией, заключается в том, что внешнеполитический истеблишмент в Соединённых Штатах, производители оружия и, особенно, неоконсерваторы считают, что они якобы каким-то образом владеют Россией или хотят вернуть её под свой контроль, или что-то в этом роде", - сказал Карлсон. На Аляске 15 августа 2025 года прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

аляска

сша

анкоридж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, аляска, сша, анкоридж, такер карлсон, владимир путин, дональд трамп