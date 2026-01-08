https://1prime.ru/20260108/karlson-866288015.html
Такер Карлсон назвал Россию ключевой страной для США
Такер Карлсон назвал Россию ключевой страной для США - 08.01.2026, ПРАЙМ
Такер Карлсон назвал Россию ключевой страной для США
Консервативный американский журналист Такер Карлсон назвал Россию ключевой по важности страной для Соединенных Штатов. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T06:51+0300
2026-01-08T06:51+0300
2026-01-08T07:54+0300
экономика
россия
мировая экономика
аляска
сша
анкоридж
такер карлсон
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a278a5739e38ed630241c67f9c76a3e.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Консервативный американский журналист Такер Карлсон назвал Россию ключевой по важности страной для Соединенных Штатов. "Россия имеет ключевое значение для Соединённых Штатов", - заявил он в своем видео, опубликованном в соцсети Х. Журналист также отметил, что главным препятствием для двухсторонних отношений являются американские внешнеполитические элиты. "Нам нужна Россия, и единственная причина, по которой мы не находимся в союзе с Россией, заключается в том, что внешнеполитический истеблишмент в Соединённых Штатах, производители оружия и, особенно, неоконсерваторы считают, что они якобы каким-то образом владеют Россией или хотят вернуть её под свой контроль, или что-то в этом роде", - сказал Карлсон. На Аляске 15 августа 2025 года прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
аляска
сша
анкоридж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_391155404f36cd22345b7809867a325a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, аляска, сша, анкоридж, такер карлсон, владимир путин, дональд трамп
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Аляска, США, Анкоридж, Такер Карлсон, Владимир Путин, Дональд Трамп
Такер Карлсон назвал Россию ключевой страной для США
Такер Карлсон назвал Россию ключевой по важности страной для США
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Консервативный американский журналист Такер Карлсон назвал Россию ключевой по важности страной для Соединенных Штатов.
"Россия имеет ключевое значение для Соединённых Штатов", - заявил он в своем видео, опубликованном в соцсети Х.
Журналист также отметил, что главным препятствием для двухсторонних отношений являются американские внешнеполитические элиты.
"Нам нужна Россия, и единственная причина, по которой мы не находимся в союзе с Россией, заключается в том, что внешнеполитический истеблишмент в Соединённых Штатах, производители оружия и, особенно, неоконсерваторы считают, что они якобы каким-то образом владеют Россией или хотят вернуть её под свой контроль, или что-то в этом роде", - сказал Карлсон.
На Аляске 15 августа 2025 года прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.